Hombre que golpeó a un joven pide disculpas

Néstor Alejandro Sandóval, el padre que golpeó y le rompió la mandíbula a un joven que peleaba con su hijo, envió un video donde pide disculpas a la familia de la víctima y le asegura que fue un mal impulso y que correrá con los gastos de curación del muchacho. La familia del afectado demanda justicia y que pague los daños ocasionados.



“Pueblo de Santa Cruz, Claudio Oliviera, la mamá de Claudio, su papá, mis más sentidas disculpas. Estoy apenadísimo por lo que ha pasado. No tengo palabras para la reacción que tuve, pero una provocación siempre trae una reacción”, dijo Sandóval, al indicar que apoyará en lo que pueda con los gastos médicos para la recuperación del joven, aunque aclaró que no tiene recursos.



Sin embargo, la familia del joven no cree que las palabras de Sandoval sean sinceras y esperan que se haga justicia, pues ya presentaron una demanda contra el agresor en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.



El joven se encuentra en observación en una clínica. Según sus padres tuvo dos fracturas grandes en la mandíbula, por lo que le han colocado 21 tornillos fijadores.



En la Fiscalía se indicó que se citará al agresor para que preste sus declaraciones, aunque hasta ayer el hombre no había sido notificado pues no es habido en su domicilio.



