Le dan con todo a Maradona por una foto con un animal muerto

El ex director técnico de la selección de fútbol de Argentina, Diego Armando Maradona, está nuevamente en el ojo del huracán de las redes sociales. Esta vez, por una fotografía en la que posa con una escopeta en la mano, junto a un animal muerto.

Los internautas aseguran que la víctima es la cría de un oryx de Arabia, considerada una de las especies en vías de extinción. En la imagen se ve a un Maradona posar orgulloso por su hazaña mientras muestra el cadáver del animal como uno más de sus trofeos.

Tras hacerse pública la fotografía los internautas no han dejado de señalar al ex jugador que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el hecho. Cabe también destacar que hay usuarios que creen que se trata de un montaje.