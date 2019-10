MAS interpelará a Achacollo, pero respalda a Huanca

Sin fecha, el MAS determinó convocar a la ministra de De-sarrollo Rural, Nemesia Achacollo, a un informe oral por el millonario desfalco en el Fondo Indígena. La iniciativa oficialista fue rápidamente aprovechada por la oposición, cuyo jefe de bancada, Víctor Hugo Zamora, comunicó que se adscriben a esa convocatoria.



Sin embargo, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto “Gringo” Gonzales, afirmó que no existe fecha para esta comparecencia, pero que el MAS ya tomó la iniciativa; este tipo de acción legislativa es estratégica porque de este modo el oficialismo tendrá la prioridad para hacer las preguntas y relegar de ese modo los cuestionamientos de los opositores.



De igual forma, Gonzales dijo que no habrá ninguna comisión especial y que todo el informe de la Contraloría fue remitido al Ministerio Público para que sea esa instancia la que establezca las responsabilidades de dirigentes o autoridades nacionales, la Asamblea solo hará seguimiento.

Otros tres informes



En la Cámara de Diputados la diputada Jimena Costa informó que la comisión de Naciones y Pueblos Indígenas presentó tres peticiones de informe escrito a tres entidades nacionales: la primera al contralor interino, Gabriel Herbas, quien debe presentar todos los informes de auditoría desde 2006 a 2014 realizadas al fondo.



La segunda petición escrita es al ministro de Economía, Luis Arce, sobre las transferencias que realizaron al fondo desde la gestión 2006 y la tercera a la ministra Nemesia Achacollo, que debe informar sobre el trabajo del fondo.



Relanzamiento

El titular de los senadores afirmó que en la reunión de la bancada del MAS, el presidente Evo Morales, ayer en la madrugada, pidió una “reingeniería” en el manejo del fondo y que se estudie los mecanismos de fiscalización de asignación de los recursos.



Para la diputada Costa, esta decisión de hacer un corte en realidad significa echar tierra al problema y es una señal de encubrir a los dirigentes, dejar caer a algunos y reclamó por transparentar los Bs 3.500 millones que recibió el fondo.



Ante el planteamiento de la oposición de formar una comisión investigadora, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que no ameritaba habida cuenta que el caso ya está en manos del Ministerio Público