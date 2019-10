Trump y Sanders ganan las primarias de New Hampshire

El multimillonario republicano Donald Trump y el senador demócrata Bernie Sanders, que infligió una dura derrota a la favorita Hillary Clinton, ganaron el martes las primarias presidenciales en New Hampshire, dominadas por candidatos rebeldes al "establishment" político en Estados Unidos.



El autoproclamado "socialista" Sanders conseguía nada menos que 59% de los votos contra 38% de Clinton, con el 35% de los votos escrutados entre los demócratas.



De su lado, Donald Trump obtenía 34% de los votos, seguido del gobernador de Ohio (norte), John Kasich, con 16% y el senador ultraconservador de Texas (sur), Ted Cruz, con 12%, con 37% de los sufragios escrutados.



"La gente de New Hampshire ha enviado un profundo mensaje al "establishment" político", dijo Sanders, de 74 años, al proclamarse vencedor ante una multitud entusiasta en un acto en Manchester. "La gente quiere un verdadero cambio", agregó.



Luego del caucus de Iowa (centro) del 1 de febrero que inició la carrera hacia las presidenciales de noviembre, New Hampshire fue la segunda etapa del largo proceso de selección de candidatos que culmina con las convenciones de julio próximo.



Pequeño estado del noreste del país con unos 880.000 electores, tiene un valor simbólico en la carrera a la presidencia de Estados Unidos. En la historia reciente ningún candidato que no haya terminado entre los dos primeros en New Hampshire ha llegado a la Casa Blanca.



Las victorias de Trump y Sanders confirmaron los sondeos, que daban ganador al magnate con una ventaja promedio de 17 puntos entre los republicanos y al senador por Vermont (estado vecino a New Hampshire) de 13 puntos sobre Clinton del lado demócrata.



Clinton, que busca la nominación por segunda vez tras su derrota ante Barack Obama en 2008, había obtenido un exiguo triunfo sobre Sanders en Iowa (49,8% a 49,6%), mientras que Ted Cruz había sorprendido a Trump al derrotarlo 27,7% contra 24,3%, a pesar de sondeos previos favorables al verborrágico magnate en ese estado.