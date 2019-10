Gobierno se dice cansado de la soberbia de EEUU

"Estados Unidos tendrá que comportarse como un estado civilizado", sentenció el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en referencia a la posibilidad de que ambos países vuelvan a reponer a sus embajadores. Todavía no se confirma una reunión en el marco de la VII Cumbre de las Américas, en Panamá.



"Bolivia no quiere al imperio en el país, Bolivia no quiere imperio en el país. Ya nos cansamos de la arrogancia, de la soberbia y de la injerencia gringa en América. Veamos lo que ocurre en Venezuela, somos un país y en consecuencia el Gobierno (norteamericano) debe asumir que tiene que lidiar con eso", aseveró Quintana



El ministro además admitió que existía la intención de mejorar las relaciones con el Gobierno de Barck Obama, pero condenó que con frecuencia se saquen informes del Departamento de Estado condenando los logros en materia de lucha contra las drogas.



"No compartimos la presencia del imperio en Bolivia. Si Estados Unidos quiere relaciones civilizadas, tendrá que comportarse como un Estado demócratico y respetar la soberanía de los bolivianos", argumentó Quintana.



En abril próximo, los mandatarios de Bolivia y EEUU coincidirán en Panamá en la Cumbre de las Américas. Morales afirmó hace un par de meses que "si quieren mandarnos embajador, que venga, nosotros también vamos a mandar, pero bajo un respeto único".