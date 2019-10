Bolivia cree que Chile aún no asume derrota jurídica

El vicepresidente Álvaro García Linera señaló que "no importa cuánto dinero gaste Chile, no llegará a la estatura moral de Bolivia" en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde se logró una primera victoria.



"Está claro que el Gobierno de Chile no acaba de procesar la derrota que ha sufrido en La Haya y los bolivianos, de manera sencilla, hemos celebrado esa victoria y hemos vuelto a extender la mano del diálogo", dijo en conferencia de prensa.



La segunda autoridad del país explicó que los expresidentes y autoridades de Estado seguirán en las actividades de difusión de la demanda marítima, pese a los intentos del vecino país de frenar las muestras de apoyo.



"El chico abusivo del barrio no somos nosotros, los que insultan no somos nosotros, los que utilizan el tema del mar para lograr apoyo no somos nosotros. El presidente Evo tiene una popularidad del 70, 75 por ciento, la más alta en la región", recalcó.



El expresidente chileno y embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial para el Asia-Pacífico, Eduardo Frei, aseguró que no está dispuesto a ceder territorio para que Bolivia tenga acceso soberano al océano Pacífico.



“No estoy dispuesto a ceder nada de territorio. Porque Bolivia nunca ha estado dispuesta al diálogo, sino que llegó y nos demandó en La Haya. Ese no es un gesto amistoso”, dijo en una entrevista con el diario "El País".



En la víspera el Canciller chileno, Heraldo Muñoz, en entrevista exclusiva a EL DEBER sostuvo que existe un clima "enrarecido" en las relaciones con Bolivia, mientras que el titular boliviano, David Choquehuanca, reivindicó el primer fallo de La Haya en el proceso.