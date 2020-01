...Cara a cara

La justicia chilena sentenció nomás a los nueve bolivianos a tres años y un día de prisión y a pagar una multa de $us 45.000 por los delitos de robo, contrabando y porte ilegal de armas. Pero la jueza Isabel Peña, que resolvió el caso, aceptó conmutar la condena por la expulsión, a solicitud del abogado defensor. Ella acogió el argumento de la Fiscalía de que los bolivianos estaban en territorio chileno durante el operativo del 19 de marzo, que actuaron con violencia cuando intervinieron el camión con contrabando, que tenían intenciones de lucrar con este vehículo y que no operaron de buena fe ni en correspondencia con sus funciones. Los condenados tienen 30 días para salir. El Gobierno boliviano ve la sentencia como un abuso y una muestra de soberbia de algunas autoridades chilenas. El nuevo incidente aleja más las posibilidades de diálogo entre Bolivia y Chile.El diputado de Unidad Demócrata Andrés Gallardo pidió disculpas tras ser descubierto mirando mujeres en su celular en plena sesión. “Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra, (pero) mil disculpas y voy a asumir la responsabilidad y la sanción que el caso pueda ameritar”, afirmó. Se considera víctima de ataques por buscar a Evo Morales para conseguir la instalación del alcantarillado en la Villa Primero de Mayo. Con la irrupción de las redes sociales, el accionar de los políticos ya no solo está expuesto a la vigilancia de los medios de comunicación, sino también al del ciudadano.