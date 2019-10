Dragon ball Z: la resurrección de Freezer ya está en Bolivia

Dragon ball Z: la resurreción de Freezer llega después de dos años de la última entrega, La batalla de los dioses, siendo la antesala para la tan esperada continuación de la serie: Dragon ball súper.



Freezer vuelve a la vida después de que lo mataran al inicio de la serie Dragon ball Z y ahora busca a los saiyayines para vengarse. Se trata de la decimonovena película del manga (cómic japonés) creado por Akira Toriyama en 1986, que en 1989 se convirtió en anime (animación japonesa) y que tiene una de las legiones de fanáticos más grandes en el mundo y Santa Cruz no es una excepción.



Novedades

Si bien los personajes de este filme son Goku, Vegeta, Gohan, Píccolo, Bulman, Krillin y los dioses Bils y Wills, aparece un misterioso personaje que no se vio nunca en la serie y solo estuvo en el manga. ¡Los verdaderos fans se sorprenderán!

Además, en esta ocasión Goku será entrenado por el dios Willz, que antes quiso destruir la Tierra. Como punto negativo, según Dennis Rodríguez, a cargo del club de fans Cápsula, la película no tiene una musicalización adecuada.



Para entendidos

Dennis explica que la serie empezó como Dragon ball, donde Goku, el personaje principal, es solo un niño.



Dragon ball Z empieza cuando Goku crece y tiene a su hijo llamado Gohan.

La continuación será Dragon ball súper, que se estrenará en Japón en agosto; en esta versión los saiyayines pelearán con todos los dioses del universo.



Existe también Dragon ball GT, que pertenece a una franquicia francesa que poco tiene que ver con toda la saga.

Los dos últimos filmes tienen imágenes previas de lo que será la nueva serie.



Fans

Desde el 2009 existe una asociación de club de fans anime en Santa Cruz que se congregan en eventos cosplay (disfraces) y comparten su gusto por la cultura japonesa. Hace dos años lograron traer el primer anime a los cines del país con la batalla de los dioses, ahora llenan los cines para apoyar al anime