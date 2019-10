Hallan 80 kilos de droga en la casa de un sobrino de Maduro

Crece el escándalo por narcotráfico entre los familiares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Las fuerzas de seguridad dominicanas encontraron 80 kilos de cocaína en la casa de Francisco Flores de Freites, sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, en una urbanización en el sureste de la República Dominicana, informó la cadena de televisión local CDN.



En un registro realizado en la casa de Flores, que se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico, además de la droga se localizó un yate llamado The Kingdom, registrado en Bahamas a su nombre, en cuyo interior se halló más droga, incluidos 10 kilos de heroína.



La operación se llevó a cabo con la colaboración del departamento antidroga de EEUU (DEA), que detuvo a un ciudadano venezolano, ahora testigo protegido, según la fuente.



Fuentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de la República Dominicana consultadas por Efe se limitaron a informar de que el "caso se está investigando".



Varios operativos en marcha

El lunes la agencia antidrogas dominicana ya había informado de que se incautaron de 54 paquetes de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína o heroína, en el citado yate de lujo en La Romana, y que había detenido a seis personas por el caso, pero no difundió sus identidades ni las vinculó a la familia Flores.



En el operativo colaboró la Armada dominicana y el Ministerio Público. La droga estaba a bordo del yate The Kingdom, de 135 pies de eslora y 30 de manga, con bandera de la isla de Nassau (Bahamas), que estaba anclado en Casa de Campo.



Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, ahijado del mandatario venezolano, fueron detenidos esta semana en la capital haitiana y entregados a las autoridades estadounidenses, que los trasladaron a Nueva York.



Ambos están acusados de "conspirar para llevar una cantidad importante de cocaína a Estados Unidos" y este jueves comparecieron en Nueva York ante un juez federal que los envió a prisión sin fianza, acusados de delitos de narcotráfico.



El Gobierno venezolano ha rechazado cualquier vínculo con los involucrados en el caso