Rodilla de Evo se vuelve a hinchar y suspende trajín

La rodilla izquierda del presidente Evo Morales se volvió a inflamar y los médicos recomiendan que repose. Suspendió un acto en la ciudad de El Alto y el vicepresidente Álvaro García Linera detalló a la población el nuevo inconveniente en la salud del mandatario.



"Se le hincha la rodilla, dijimos que hermano Evo, no camines mucho, no hagas actos largos y le hemos recomendado con los médicos que no salga a caminar", aseveró la segunda autoridad durante la entrega del enlosetado en la avenida “Tihuanacu”.



Son varios percances que sufrió Morales en el proceso de recuperación, tras la rotura de ligamentos y la posterior operación. La intensa agenda que cumple dificulta el tratamiento, que establecía entre 10 meses a un año para que se restablezca totalmente.



Hace un par de semanas, Evo debió permanecer en reposo absoluto por tres días, luego apareció en algunos actos públicos; después viajó a República Dominicana y Cuba, retornó y esta mañana estuvo de pie en la presentación del segundo torneo denominado "Taza de calidad de café".



