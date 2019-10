Los Indestructibles tendrá su serie televisiva

Los Indestructibles (The Expendables), la popular franquicia de acción protagonizada por Sylvester Stallone y algunos de los mayores íconos de ese género en los últimos años, será adaptada para la televisión por el estudio FOX.



Según informa el blog especializado Deadline, Stallone será el productor ejecutivo de este proyecto, que contará con guiones de Greg Coolidge ("Ride Along"), Kirk Ward y Shane Brennan ("NCIS: LA") y que apostará por reunir a actores que tuvieron papeles reconocidos en el campo televisivo.



Aún no se han establecido los nombres que formarán parte del

elenco, pero los productores barajan rostros como los de Kiefer Sutherland, Lucy Lawless, Jennifer Garner, Mr. T,

Sullivan Stapleton y Philip Winchester, entre otros.



La serie ha sido descrita como un drama de acción con dosis de

comedia centrada en un nuevo equipo de agentes con personalidades

opuestas, que deben dejar atrás sus diferencias para detener a un

peligroso terrorista.



Las tres primeras películas de la saga Los indestructibles han recaudado cerca de 800 millones de dólares en la taquilla mundial.



En ellas han participado iconos del género de acción como Arnold

Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Mel Gibson, Jet Li y Wesley Snipes, entre otros.



Se espera que Stallone ruede una cuarta e incluso una quinta

entrega.



También está previsto que haya una versión femenina de la

historia, titulada por ahora "The Expendabelles".