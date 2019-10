Evo recibe a Lila Downs y le regala el Libro del Mar

La cantante mexicana Lila Downs visitó en la madrugada de hoy al presidente Evo Morales, en Palacio de Gobierno, oportunidad en la que el mandatario le entregó el Libro del Mar y ella compartió conocimientos sobre su país.



Al final de la reunión, la artista dijo que intercambió criterios con el Morales sobre los indígenas en la región. "Compartir el conocimiento de mi país y también del gran conocimiento que él (Evo Morales) tiene y la fuerza de su lucha a través de los años aquí", dijo según la agencia ABI.



El mandatario aprovechó la cita para comentar sobre la demanda marítima que sigue Bolivia contra Chile en La Haya.



Downs, que llegó al país para promocionar su reciente producción denominada "Balas y chocolate", aseguró que Bolivia y México tienen mucho en común.



Expresó que quedó "maravillada" con la ciudad de La Paz y dijo: "Me voy con el corazón hinchado de orgullo".



La cantante aseguró que se ve reflejada en las mujeres paceñas, con sus características, que hablan de la historia de un "gran país" como es Bolivia.



"A las mujeres (decirles) me veo en ellas que cuando andan con sus trenzas, polleras, con sus textiles que hablan de la historia de este gran país me siento orgullosa", mencionó.



La artista de piel canela y colorida vestimenta, además, es antropóloga, habla quechua, inglés y conoce el mixteco, zapoteco.