Bolivia eleva deuda externa a $us 6.800 millones

La deuda externa de Bolivia trepó a $us 6.884 millones en 2016, según el Ministerio de Economía, que señaló que el país ya no depende del dinero “condicionado” del FMI ni del Banco Mundial. “Al mes de noviembre de 2016, el saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó $us 6.884 millones; sin embargo, en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) representó el 20%", señaló el Ministerio en un comunicado.

De esa deuda externa, un 29,6% corresponde a la contraída con la Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); un 29,5% con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); un 14,5% con bancos privados correspondiente a la emisión de bonos soberanos; un 11,2% con el Banco Mundial; y un 8,5% con la China.

El Ministerio de Economía informó de que los créditos contraídos están siendo destinados a infraestructura caminera, agua, riego, saneamiento básico y proyectos hidroeléctricos.

Según el Ejecutivo, hasta 2015, la deuda pública interna del TGN llegó a un total de Bs 28.209 millones. /AFP/ ED