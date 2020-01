Lili Fiorilo de Condorcett: “El programa de GNV no cumple los objetivos”

Habla de una unificación sectorial y que el nivel de coordinación con el Gobierno ha permitido avances importantes en lo relativo a la recategorización de cupos. Asegura que la nivelación de las comisiones por venta de combustible es un tema pendiente.



_ ¿Cuál es el balance sectorial nacional de la gestión 2016?

En el ámbito corporativo la calificación es positiva porque hemos logrado la unificación de Asosur Bolivia con el ingreso y la representación de Beni y Pando en el directorio. La sólida y óptima coordinación con las entidades que regulan las actividades operativas y comerciales del sector -ANH, Sustancias Controlada, Ibmetro y YPFB- fue también importante porque nos permitió aliviar la presión de resoluciones y ser eficientes en la venta de hidrocarburos líquidos y GNV.



_ ¿Es rentable el negocio de combustibles líquidos y GNV?

Antes el porcentaje de las comisiones nos permitía que el retorno de la inversión sea más acelerado. Ahora, los costos administrativos, operativos y de servicios se han duplicado y hay más obligaciones laborales, eso hace que la reposición de la inversión sea demasiado lenta. Hace 11 años que las comisiones están estáticas y estamos gestionando y vamos a insistir en la nivelación.

_ ¿En su momento el sector alzó la voz por las comisiones que perciben, ¿este asunto fue superado o en qué quedó?

El sector está en estado de emergencia, a escala nacional, por la nivelación de las comisiones. Hemos participado de mesas de trabajo y presentado propuestas técnicas, con respaldos, y tenemos fijada una cita para el 20 de este mes para buscar una salida a este tema. La economía de las estaciones de servicio está en franco deterioro. En la ciudad la situación no se siente tanto porque venden combustibles líquidos y GNV, pero en provincias la situación de los surtidores que solo comercializan gasolina y diésel es crítica.

Han recortado la mano de obra y condicionado el mantenimiento de equipos para minimizar gastos. Muchos ven modernidad en infraestructura y manejo de circulante, pero no ven el abultado presupuesto de funcionamiento en facturación por servicios básicos, pago de planilla al personal y otros gastos operativos. Percibimos 18 y 22 centavos por cada litro de diésel y gasolina, respectivamente, comercializados. Para aliviar la economía sectorial las comisiones deben incrementarse un 100%.



_ Al final, ¿se revisó o no la recategorización en la entrega de cupos de combustibles?

A través de gestiones emprendidas por Asosur Bolivia, con la mediación del ministro de Gobierno, Carlos Romero, se viabilizó una reunión con el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, y se logró consensos relativos a la aprobación y autorización de volúmenes en función del requerimiento de cada estación de servicio.

Entendieron que la principal función de los surtidores es comercializar combustibles y que uno de los principios de la ley 3058 es garantizar la venta del mercado interno de forma continua e ininterrumpida. De ahí que hace cuatro años la comercialización y la demanda de combustibles, a escala nacional, no ha sufrido cortes. Cuando los volúmenes se acaban se notifica a Sustancias Controladas y se hace el trámite administrativo y presenta los requisitos exigidos por ley y el procedimiento de recategorización de cupo es automático.



_ Cada año se reporta un crecimiento del parque automotor nacional. ¿Qué previsiones está tomando Asosur para garantizar la provisión?

La recategorización de cupos es una acción que, justamente, busca cubrir la demanda generada a partir del ingreso de más vehículos al mercado boliviano. Hay un alto nivel de coordinación entre Asosur, ANH, Sustancias Controladas y YPFB que me lleva a alejar problemas de desabastecimiento.

_ ¿Cuál es la región que concentra el mayor consumo de combustibles líquidos y GNV?

La Paz acapara el consumo de gasolina y Santa Cruz, por su vocación agrícola y reconversión de una gran parte del parque automotor a GNV, es la región que absorbe los mayores volúmenes de compra de diésel y de GNV en los surtidores.

_ ¿El cambio de la matriz energética de combustibles a GNV generó una disminución en la venta de carburantes?

Creemos que, en principio, la iniciativa fue buena, pero vemos que con el transcurrir del tiempo no cumplió el impacto esperado porque hace dos años que los surtidores mantienen constante la demanda de energía limpia vehicular. Eso nos lleva a deducir que el programa de conversión de GNV y de recalificación de cilindros no está cumpliendo los objetivos deseados. Por eso hemos pedido ser parte de este plan para aportar experiencia.

_ ¿El sector está dirigiendo sus inversiones a GNV?

Sí, porque el costo operativo y la logística de transporte de un proyecto para comercializar combustibles es muy alto. En cambio, en GNV hay un ahorro porque se transporta por ducto y no hay riesgo de derrame. En Santa Cruz y El Alto (La Paz) hay una fuerte apuesta privada en inversiones en GNV. En 2016, supimos de 16 y 8 proyectos en El Alto y Santa Cruz, respectivamente. Este año el sector invertirá $us 3 millones en proyectos en cinco regiones