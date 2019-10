Evo apela al lado humano de Bachelet ante conflicto

El presidente Evo Morales sostuvo que apela al lado humanitario de su par chilena, Michelle Bachelet, para dar solución a los problemas que afrontan los transportistas de carga boliviana en los puertos de ese país, por lo que instó a buscar una solución mediante el diálogo.



"Lo que pasa con los exportadores es una agresión no solo a los transportistas sino a todos. Apelamos a la conciencia social que tiene nuestra compañera Michlel Bachelet, por su lucha en temas humanos", dijo el primer mandatario, que ayer pidió un "diálogo directo".



La autoridad insistió señalando que "esperamos más bien si no es de presidente a presidente, de Cancillería a Cancillería o de Gobierno a Gobierno, que se resuelva por la vía humanitaria", en relación al trabajo que tuvo como parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



"Lo más importante es que el pueblo boliviano y el mundo entero se han informado cómo los chilenos nos tratan. Ya no estamos en tiempo de que nos miremos de arriba hacia abajo, eso se ha terminado, tenemos la obligación de que haya respeto a los bolivianos", aseveró Morales.



En la víspera se conoció que la Cancillería chilena envió una nueva nota diplomática de reclamo al consulado boliviano en Santiago. Se reclama la forma en que se realizó la visita, considerada privada, del Canciller David Choquehuanca a los puertos de Arica y Antofagasta.



"Hemos escuchado por los medios (del nuevo reclamo), no tengo información de Cancillería sobre las notas. Es parte de la diplomacia internacional, si hay alguna protesta convocar al cónsul o embajador o expresar de forma escrita mediante una nota, es su derecho", concluyó.