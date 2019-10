Saxoman fue el artista más buscado en YouTube

En la actualidad, la popularidad de un video se mide por la cantidad de reproducciones que tiene en YouTube. En 2015, las propuestas audiovisuales de los músicos bolivianos despertaron distintos sentimientos, algunos emocionaron, otros promovieron el patriotismo y hubo los que provocaron risas y una avalancha de comentarios en las redes sociales.



Esta última categoría fue la victoriosa y posicionó a Saxoman como el artista boliviano más visto en YouTube.



Los primeros puestos

El videoclip Bolivia te espera papa Francisco, de Saxoman, obtuvo 680.523 reproducciones, que lo sitúan en la cima.



En el segundo puesto, con 287.525, se ubica El mosquetón de Calle 7, interpretado por ‘Ronico’ Cuéllar y Eloisa Gutiérrez, que se convirtió en un hit instantáneo, gracias a los fans del reality show.



El tercer puesto tiene a la marihuana como tema principal. Con 267.149 reproducciones, Fúmala, de Cruz Santa, un dúo de raperos de la periferia de la ciudad, mostró fríamente una realidad de la que poco se habla.



El Himno Nacional, de Luis Gamarra, es la cuarta propuesta más vista, con 182.374 ‘plays’.



El trabajo del músico cruceño, que reside en EEUU, se diferencia de todos los anteriores por su producción impecable y su alta inversión.

También es juvenil el quinto grupo más popular en la plataforma. Ch’ila Jatun y Me cansé de amarte registraron a 142.851 personas, que apreciaron su trabajo, que también cuida su estética.



La lista continúa

En sexta posición está Instinto animal, de la agrupación cochabambina Aviónica, con 134.499 vistas. La colaboración de la artista chilena Francisca Valenzuela le dio un valor extra.



Fabio Zambrana ocupa el séptimo lugar con A mover el toco, que, con sus dos versiones, una carnavalera y otra electrónica, suma 80.399 reproducciones.



El octavo puesto es de Vete, de Octavia, cuya protagonista es la actriz Gisely Ayub. Alcanzó 75.954 visualizaciones.



En el noveno escalón está Fuiste la otra, de Rafa So & J. Louis, remixado por el neoyorquino Magic Juan; en el décimo, Efecto Mandarina y Ningún vals, con 36.158 vistas; y en el onceavo encontramos a Guísela Santa Cruz y Elmer Hermosa, con el taquirari Surazo.



Punto de vista

Para el galardonado director de cine paceño Kiro Russo, “cualquier lista, que se basa en números de vistas en YouTube, es demasiado aleatoria”.



Igualmente, el inglés Ian Pons Jewell, director del videoclip Lalala, cree que el hecho de que un video tenga muchas reproducciones no significa que sea de calidad o que se trate de arte y considera que para realizar una medición real se debe preguntar a cineastas y gente del medio.

Sin embargo, ‘numeritos cantan’ y estos ya dieron su veredicto