Jurado dictamina que Led Zeppelin no plagió

Un jurado de Los Angeles estimó el jueves que la célebre canción de Led Zeppelin Stairway to Heaven, no fue plaqiada de un tema instrumental del grupo californiano Spirit. La mítica balada, uno de los grupos legendarios de la historia del rock, había sido objeto de una demanda dos años atrás por el administrador de la sucesión del guitarrista de Spirit, Randy California, quien reclamaba millones de dólares por daños e intereses.



Page y Plant fueron demandados por presuntamente haber copiado la mítica y melancólica melodía de guitarra que abre Stairway to Heaven de Taurus, un tema de Spirit, una desaparecida banda de rock psicodélico de los Ángeles, editado tres años antes que la composición de Led Zeppelin. Según el jurado compuesto por cuatro hombres y cuatro mujeres, que había comenzado a deliberar el miércoles, el cantante Robert Plant y el guitarrista Jimmy Page evidentemente tuvieron acceso a la canción Taurus del desaparecido grupo Spirit, pero Michael Skidmore no logró probar que elementos propios a ese tema son ‘intrínsecamente similares’ a Stairway to Heaven.



Robert Plant, el vocalista del grupo británico, había declarado el martes ante la justicia estadounidense que escribió el tema décadas atrás en la campiña inglesa. "Esa particular noche me senté con Jimmy cerca del fuego, y tenía este primer couplet que encajaba con lo que estaba tocando", testificó, al tiempo que evocó la letra de inicio de la famosa canción y destacó las reminiscencias celtas y las referencias al aire pastoral de la vieja Inglaterra que tiene el tema.



Page declaró la semana pasada que su progresión de acordes tenía más en común con Chim Chim Cher-ee, del musical de 1964 Mary Poppins que con cualquier otra cosa. También el exbajista de Led Zeppelin John Paul Jones rechazó las acusaciones contra sus dos excompañeros de grupo. Jones recordó haber escuchado lo que luego se convirtió en Stairway to Heaven en Headley Grange y que luego él y Page trabajaron en los primeros arreglos de la canción.