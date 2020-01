Pablo Fernández en su papel más serio

Han pasado casi nueve meses desde que Pablo Fernández dejara PAT para incursionar en proyectos personales y conducir, desde agosto de 2016, el programa Tigo Sports Noticias, pero desde hace ocho días funge como el nuevo director de contenidos y programación del canal deportivo de la telefónica, en el que tiene como meta crear programas de entretenimiento, pero sin dejar la esencia de la televisora.



Este nuevo reto ocupa gran parte de su tiempo; sin embargo, seguirá firme con la actuación, tanto en su show Las mejores pelucas de Pablo Fernández, como en las redes sociales.

Deporte = Entretenimiento

Bajo esta premisa es que Pablo inicia su trabajo en la señal por cable. “El canal es de deportes, pero este puede ser divertido y con juegos. La intención es volver la información deportiva en algo entretenido, porque quien va a ver fútbol lo hace por hobbie, más allá de su pasión por el equipo, es como ir al cine, al teatro o a un concierto”, cuenta el actor.



Es por esta razón que tiene en mente programas relacionados al contenido de Tigo Sports, pero para distintos públicos, pues su experiencia en la conducción de programas de juegos deportivos y de cultura futbolística servirá para combinar y así no ser un canal que emita siempre lo mismo.

“Queremos llegar a todos, desde las amas de casa que consumen a media mañana las revistas femeninas, hasta los chicos que se apoderan del control remoto luego de acabar sus tareas, siempre bajo la línea deportiva”, enfatiza Pablo.



Solo por cable

Si bien no tiene planificado expandirse hacia la televisión abierta, Pablo asegura que Tigo Sports buscará los derechos de eventos deportivos nacionales e internacionales para que los seguidores de los mismos prefieran el servicio de esta telefónica.

“Nuestro canal es un diferenciador importante y no creo que haya la intención de convertirnos en un canal de TV abierta, porque el negocio de Tigo no es la televisión, sino ser un operador de cable”, comenta.

Sobre la inclusión de figuras conocidas de la TV, Pablo asegura que no descarta más adelante trabajar con alguna, pero que él prefiere hacerlo con gente nueva, que empiece a recorrer su camino en los medios.

“Me gusta ese tipo de perfiles, no descarto nada porque hay productos que podrán requerir de la experiencia de un conductor o de una conductora”, enfatiza.



Tigo Sports está compuesto por un pequeño grupo de prensa que utiliza equipos prestados de una productora para desarrollar los contenidos, que también se pueden ver por su aplicación. “Todos los que cuentan con un dispositivo móvil, de cualquier telefónica, puede acceder a la app, pero solo los usuarios de Tigo pueden ver los partidos que se transmiten”, explica el conductor.

Tiempo para todo



Cuando el imitador Julio Sabala pisó tierras grigotanas, ‘Ronico’ Cuéllar, Oliver Montoya y Pablo, que compartieron escenario con el dominicano, pensaron en crear un espectáculo teatral lleno de humor, pero el mismo fue paralizado por falta de tiempo, según comenta Fernández.



“Ellos tienen una dupla muy importante en la televisión, y seguramente su prioridad es potenciarla, yo estoy en esta nueva faceta que ocupa el 100% de mi tiempo y me complica para nuevos proyectos”, enfatiza, mientras asegura que esta idea no se quedará en solo un proyecto, aunque más adelante podrá tomar forma.



Lo que sí tiene planificado es seguir de gira con su show Las mejores pelucas de Pablo Fernández; ya visitó Cochabamba y Sucre, hoy se presentará en Trinidad, y a fines de mayo los cruceños podrán ver este resumen de los mejores personajes humorísticos de sus espectáculos.

Pablo continuará con la emisión por redes sociales de Casi perfecto, una serie que rescata la esencia de su matrimonio con la modelo Patricia Roca, al igual que el programa radial que comparte con ella.



“No es un negocio con el que te vas a hacer millonario, porque el ingreso es proporcional a la cantidad de tiempo que se invierte en este trabajo, pero esto nos ayuda a estar vigentes, luego de la salida de ambos de los canales de TV abierto”, añade la figura de Tigo Sports