Para armar alboroto, sirve el pírrico triunfo

De plácemes han estado los líderes del masismo gobernante –y algunos que otros soñadores de buena o mala fe– a raíz de que los papeles que llevaron a La Haya sobre los derechos de Bolivia a una salida propia al océano Pacífico han tenido buena acogida del respectivo tribunal, aunque la verdad de la milanesa es la de ayer, la de hoy y la de mañana: Chile repite una y mil veces que jamás cederá un metro de su territorio a otra nación, y menos aún en forma soberana, aunque venga del cielo una orden de Jesucristo. Esto, por mucho que ese territorio hubiese pertenecido a Bolivia hace siglo y medio, y otro pedazo a Perú, de ahí que este país tiene la otra llave del candado: un trato con su vecino del Mapocho por el cual Chile no podrá ceder a nadie tierras que un día fueron peruanas.

Entonces el supuesto triunfo que los masistas instalados en el Palacio Quemado se están adjudicando y los que seguramente seguirán llegando –porque continuarán saliendo dictámenes en favor de Bolivia del tribunal domiciliado en La Haya-, no pasa de ser pírrico habida cuenta de que todo ese ajetreo no se hace con salves y avemarías, cuesta mucho dinero en pago a los abogados y asesores (criollos y extranjeros), en reuniones aquí y allá, en viajes de frondosas delegaciones, en viáticos, hospedajes, comidas y bebidas. ¡Cientos de miles y millones de pesos a través de tantos años!, con los que se pudo construir obras en bien del pueblo boliviano, al que encima se le miente que el mar cautivo está próximo a ser recuperado, cuando está tan verde desde que se lo perdió, todo porque Bolivia nunca supo cuidar su heredad, por eso también cargaron con otras tierras. A todo esto, repito una anterior pregunta: ¿Por qué no reclaman el Acre y el Chaco? ¿Es que no valen un comino o son como los entenados?

El masismo encaramado en el poder, afanado en salvar algo de la popularidad que pierde inexorablemente, armó el alboroto y armará otros en torno a la costa sobre el Pacífico, no por convicción sino por patrioterismo y para continuar engañando al pueblo, como lo engaña con otras sonajas: nacionalización, bonos, transparencia, democracia, lucha antidrogas… ¡Hasta igualdad, por eso se hacen atar las trenzas de los zapatos!