Jennifer está soltera y espera hallar su mujer ideal

Hace un mes, Jennifer Salinas terminó su relación con la boxeadora estadounidense Shelito Vincent, con quien se casaría en julio, después de estar juntas durante un año y medio. Los celos de su pareja fueron los que espantaron a la boliviana, que aclara que no hay marcha atrás.

"Con Shelly me di cuenta de lo que es realmente amar a alguien y por eso estoy agradecida con la vida. Lamentablemente el amor es ciego y con el tiempo me fui dando cuenta que vivía en su mundo y traté todo para salvar nuestra relación, no se pudo, pero tampoco me arrepiento de nada de lo que vivimos", comenta Salinas.

Por otra parte, Jennifer cuenta que ahora puede compartir más tiempo con su familia en Virginia. Su exesposo y padre de sus hijos ha sido un gran apoyo.

"Nos llevamos muy bien con él. Ahora está comprometido y estoy feliz porque la mujer es buena con mis hijos", agrega.

¿Hombre o una mujer ideal?

"No me interesa en lo absoluto llegar a enamorarme de un hombre. La mujer es lo más bello que existe y solo imagino y visualizo mi futuro así. Quiero encontrar a esa mujer especial, que me ame sanamente por quién soy sin limitarme como mujer, como amiga o como figura pública", dice contundentemente.

Por el momento, 'the bolivian queen' no tiene programado visitar el país, pero le encanta la idea de "reconectarse con su gente, seguidores, cultura y tradiciones"; además, cree que le ayudaría mucho en el momento que está atravesando.