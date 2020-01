Irse de brunch y agasajar a las progenitoras

En Santa Cruz cuatro comidas eran sagradas: el desayuno, el almuerzo, el café de la siesta y la cena, pero de un tiempo a esta parte una nueva modalidad ha ido calando en los gustos del cruceño; se trata del brunch, una comida a media mañana que reemplaza el desayuno y el almuerzo.

Esta tendencia se empezó a adoptar hace un par de años y no es hasta ahora que se está convirtiendo en una moda entre hombres y mujeres que acuden especialmente en familia a consumir una mesa dispuesta a modo de bufé sabatino. Hay variedad entre dulces y salados y se puede comer todo lo que uno quiera en un horario fijo que va de las 10:00 a las 15:00. Tales bondades les ha caído como anillo al dedo a los locales que sirven el brunch, como una buena opción para agasajar a las madres, aprovechando que la fecha festiva cae justamente en sábado.

Sobre la modalidad

Se empieza por comer lo más liviano como panqueques, waffles, omelette, ensalada de frutas con yogur y granola, cupcakes y jugos. A medida que van avanzando las horas se puede comer desde ensaladas, lomito, sopas, guarniciones, perniles, incluso hasta carnes a la parrilla. Todo, acompañado de diferentes panes tostados y artesanales.

Las bebidas que suelen estar en el brunch son la Mimosa, el Bellini y el Bloody Mary, y no faltan nunca los zumos de fruta y los smoothies. El primero de ellos se ha ido popularizando como una bebida dulce para el público femenino, lleva jugo de naranja y champán y es el trago oficial con el que se brinda por las madres.

El brunch, que es un término tomado de las palabras inglesas breakfast (desayuno) y lunch (almuerzo), se acuñó en Inglaterra y en la actualidad se lo asocia con el fin de semana, días en los cuales la gente se levanta más tarde y no tiene claro si le apetece más un desayuno o una comida. En nuestro medio fueron los hoteles los que empezaron sirviéndolo, en especial los sábados y días festivos.

Hoy locales como Alleggro, Desiderata Café de Barrio, el Country Club Las Palmas y los hoteles Los Tajibos y Camino Real tienen listos sus bufés que serán expuestos como autoservicio. Los clientes en su mayoría suelen ser familias enteras y en esta oportunidad, serán las madres las aduladas.

La oferta en Santa Cruz

El cruceño es noctámbulo y hace fin de semana y al día siguiente no tiene muchas ganas de preparar el desayuno.

La supervisora de turno de Alleggro, Karen Sagardia, dice que desde que abrieron el local en enero en el Design Center de la av. Busch y tercer anillo, la gente no falta al lugar, que tiene capacidad para unas 95 personas y que en varias oportunidades se han visto en la penosa situación de despachar a los clientes que llegan pero que ya no consiguen un espacio dónde acomodarse.

“Al cruceño le gusta la novedad, por eso mismo es que viene. Casi siempre llega en familia y disfruta, comiendo poco a poco porque puede quedarse hasta las 15:00 haciendo pausas, nadie lo apura para que se vaya”. Los sábados el brunch dura de 10:00 a 14:00 y los domingos se extiende una hora más, de 10:00 a 15:00, por el precio de Bs 80.

En el hotel Camino Real esta modalidad es nueva, apenas tiene un mes y atiende solo los sábados de 10:00 a 15:00, explica Mario Luis Moreno, que desde su experiencia ve que a los cruceños les gusta la modalidad del diente libre que tiene el brunch, así como la posibilidad de comer dulces y salados. “Servimos desde una galleta hasta carnes a la parrilla por un precio de Bs 140”, dice.

La historia del hotel Los Tajibos fue un tanto diferente. Tal como lo cuenta Miguel Jakobs, asesor general, se hizo un intento de brunch hace aproximadamente 15 años, se ofreció el producto por unos seis meses, pero no logró ser aceptado por el público. Hace unos tres años que se volvió a ofrecer este producto, siendo el hotel pentaestrellado uno de los precursores. En la actualidad se atiende todos los sábados de 11:30 a 15:00 y se paga un único precio por cubierto de Bs 139.

Ofrecen más de 30 opciones que van variando dependiendo del clima. Hay épocas con más ensaladas y otras con más platos calientes. Por momentos también se agregan nuevos productos, como se hizo recientemente con el sushi, para ver su funcionamiento y aceptación, sin quitar otros alimentos de la oferta, como los postres, que la semana pasada se llegó a ofrecer una variedad de 21 de ellos.

La fama del brunch ha sido tal que el Country Club Las Palmas lo ha tenido que implementar. No atiende al público en general, pero su departamento de eventos lo organiza a pedido de sus socios, en especial de las mujeres a las que les encanta celebrar cualquier fecha festiva con esta modalidad.

Por el Día de la Madre solo en este mes ya van organizando 14 brunchs, cada uno de unas 120 personas y desde la experiencia de la encargada de eventos, se calcula un gasto de unos Bs 100 por persona.

Por su parte, el Desiderata Café de Barrio, ubicado en la calle Nicolás Ortiz (donde está la puerta trasera del colegio Alemán), ya tiene puesta la mesa para agasajar a las madres, tanto en sus ambientes internos como externos, aprovechando su patio acogedor.

Por qué ha pegado tan bien

La gente siente que ahorra en dinero, el menú es muy variado, se sirve en un lapso largo de tiempo en el que se puede hacer una pausa hasta renovar el apetito, y, por último, permite levantarse tarde el fin de semana y no tener que meterse en la cocina a preparse algo.