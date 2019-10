Evo pide 'compromiso' al personal de su Gobierno

Solo funcionarios públicos comprometidos con la agenda estatal 20-25, eso es lo que quiere el presidente Evo Morales. Rechazó que existieran algunos personeros que hicieron campaña por el "No" en el referendo, según dijo en una entrega de obra en Achocalla, La Paz.



"Algunos funcionarios con el No, eso quiere decir que no están con el proyecto, con el programa 20-25, entonces, como no están de acuerdo con el programa 20-25, que dejen trabajar a otros, eso nos han dicho los dirigentes", aseveró la autoridad.



La pasada semana, dijo que "Algunos han pedido una purga, cernir y eso nos lo han pedido nuestros dirigentes nacionales, como es posible que siendo nuestro gerente haciendo campaña por el No, nuestro gerente de una empresa, me han traído (fotos) de su carro con el No".



Hoy agregó que "un gerente, presidente de una empresas, muy agresivos, le meten No en redes sociales. Entiendo, como no están con el programa 20-25, solo he pedido que dejen a los que están trabajando. He escuchado que nos dicen masacre blanca, nos están despidiendo, no es eso, no hay masacre blanca".



Además explicó que "no hemos perdido las elecciones solo hemos perdido la modificación de un artículo de la Constitución. Hay compañeros que llaman llorosos, claro en 10 años nos hemos acostumbrado a ganar, duele verdad, pero rápidamente vamos a recuperar".



Los pasados días Morales inició un proceso de evaluación con las organizaciones sociales, con el fin de evaluar los aspectos flacos durante la campaña en el referendo, el tema de las redes sociales es uno de los que preocupa al oficialismo.