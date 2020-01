Entre ambigüedades y contradicciones

La política en Oriente Medio se singulariza por hechos y comportamientos ambiguos y contradictorios. Por ello es difícil interpretar el sentido y los alcances de muchos acontecimientos que convierten a esta región en la más inestable, impredecible y explosiva del planeta. La actual coyuntura, pasada ya la euforia de la ‘primavera árabe’, que dejó pocas secuelas a favor de las libertades civiles, está marcada por la rivalidad entre Arabia Saudí e Irán, la guerra civil en Siria y los duros enfrentamientos entre confesiones del islam como sunitas, chiitas y wahabitas.

Impulsados por la monarquía saudí, cinco países árabes –Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Libia– acusan a Catar de “respaldar a grupos terroristas”, incluidos el Estado Islámico (EI) y Al Qaeda. Al mismo tiempo, resuelven romper relaciones diplomáticas y económicas con el pequeño emirato, no tanto por esta razón, sino por haber llevado adelante una política exterior más independiente y, en algunos aspectos, cercana a la de Irán. Para Arabia Saudí y sus aliados, este último tiene un régimen que, sin ninguna duda, presta indisimulado apoyo a grupos terroristas.

A poco de la ruptura con Catar, surge una primera y desconcertante contradicción. Irán se convierte, súbitamente, en un nuevo foco de acciones terroristas del EI. Dos atentados, este martes en Teherán, uno contra la sede del Parlamento y otro contra el mausoleo del imán Ruholá Jomeini, se saldó con 12 muertos y varios heridos. A poco de producidos, el grupo yihadista reivindicó los atentados.

Aunque no sujeta a los designios de la monarquía saudí, la política exterior de Catar también tuvo contradicciones. Por medio de la cadena de TV Al Jazzera brindó apoyo a grupos insurgentes durante la ‘primavera árabe’ y provocó la molestia de no pocos gobiernos autocráticos y conservadores. Mantiene estrechos vínculos con Irán y brinda su territorio para la base aérea estadounidense más importante en el Golfo Pérsico. Apoya a Hamas y, a pesar de su amistad con Irán, colabora con grupos que luchan contra Bashar Al Asad, el principal aliado de Teherán en la región. No es riesgoso pensar que no solo su actuación independiente, sino también sus contradicciones hayan facilitado el pretexto para aislar al pequeño y rico emirato.