Gobernar con Donald J. Trump

¿Cómo gobernará EEUU Donald J. Trump? Desentrañamos esta incógnita de su administración extrayendo fragmentos de su libro El secreto del éxito en el trabajo y en la vida (Ed. Harper Collins Publisher, 2007). Lo primero que dice es: “Cuídate y escucha, pero haz que la gente te respete; adquiere el hábito de hablar claro y no confíes en nadie”. Luego añade: “Llegó la hora, sube la montaña con la roca a cuestas, ábrete camino entre tus problemas, nunca te rindas. Retribuye en algo cuando llegues a la cima, pero nunca pierdas de vista tu meta. Utiliza estrategias para producir mayor cantidad de beneficios posibles; aprovecha las grandes tendencias, no te rindas a mitad del camino y establece parámetros cada vez más altos”.

Sabiendo que este es su tiempo, “el momento oportuno lo es todo, no temas arriesgarte, maneja la presión, desarrolla un vigor positivo para que no prevalezca el poder del pensamiento negativo, el miedo. Tu palabra es sagrada, abandona lo cómodo y actúa, pero algunos casos funcionan porque no sabes que son imposibles, pero tan pronto tengas éxito, te perseguirán. Sé una persona inteligente, dinámica y de acción; sé un hacedor, no un soñador. La creatividad es una parte importante del éxito, independientemente de cual sea tu actividad. Debes ser un promotor talentoso con visión positiva”.

Así como Maquiavelo, en El Príncipe, daba recetas para gobernar. Trump dice: “Prepárate para sufrir grandes reveses y aprende de tus errores. Anda con cuidado, pero con la cabeza en alto. Lo que no te mata, te fortalece. Si alguien te golpea, golpéalo más fuerte. La buena suerte llega cuando se encuentran oportunidad y preparación. Crea tu propia suerte, ama tu oficio. Viaja en primera clase hasta el final. Tener un ego grande es bueno. Por último di, ¡te amo!, pero firma aquí”. Al concluir, reflexiona: “(…) Pensar en grande es un credo que he tenido desde mi juventud, verdadero secreto del éxito”. Para los perdedores, “todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero establece estándares altos para ti y para los demás”. Gobernar con Trump exigirá parámetros de alta gestión diplomática a los que el mundo no está preparado