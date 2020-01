Reyna cree que venció un tumor ‘con ayuda divina’

Perdió poco a poco el equilibrio al extremo que caminaba como si estuviera ebria. Sus amigos pensaban que se había vuelto alcohólica y no le creían que no había tomado ni una gota de trago. Confundía los colores, tampoco sentía dolor ni cuando tuvo un pequeño accidente y se le partió la mitad de una uña. Su cabello empezó a caerse por mechones, le aparecieron moretones en el cuerpo y su vista se fue deteriorando. Solo sentía cansancio, muchas ganas de dormir y cuando estaba despierta, se mostraba bastante agresiva con los suyos.

Estos fueron algunos síntomas que tuvo que aguantar por varios meses Reyna Rivas Castro, una mujer con seis hijos.

Hace cinco meses, estando en Cochabamba, acudió al médico. Tras algunos estudios, el especialista le aconsejó que consultara al doctor Germán Antelo, reconocido neurocirujano cruceño. Y así lo hizo. El galeno le pidió un estudio de resonancia magnética, pero ella dudó en hacerlo por el costo (Bs 2.400).

Un día, una de sus hijas la llevó a una iglesia cristiana, pero en medio de la celebración se levantó y dijo en voz alta que aquello no era para ella por lo que decidió marcharse. Al ver esta reacción, su hija se arrodilló y pidió por su madre. El pastor le dijo que por la fe de su hija ella se sanaría.

Tumor en el cerebro

Ante la insistencia de su familia, Reyna se hizo la resonancia magnética. Fue así que descubrió que el motivo de sus males era un tumor alojado entre el cerebro y el cerebelo.

Antelo aconsejó operar de inmediato. El 6 de diciembre, Reyna ingresó al quirófano del hospital Japonés, donde el experto neurocirujano le extirpó el tumor. Medía 10 cm.

Los médicos dijeron a la familia que la recuperación de Reyna, poscirugía, duraría unos dos meses, tiempo en el que ella no iba a poder valerse por sí misma. “Nos dijeron que no iba a poder moverse, ni caminar, ni hablar bien, que iba a estar como una bebé y que no nos reconocería”, comentó Rosario Rivas, hermana de Reyna. No obstante, grande fue la sorpresa de la familia cuando al despertar, ella los reconoció. A partir de ahí la evolución de la salud de Reyna impresionó también a médicos y enfermeras. “Una noche, estando en el hospital, en mis sueños se apareció un anciano de pelo y barba blancas y me dijo: Levantate, hay que trabajar Chululo (apodo de mi hermana). Me levanté apoyándome en el portasuero. Mi hijo, que había ido a cuidarme, se despertó y me dijo: ‘Qué está haciendo’. Le pedí que me ayudara porque quería bañarme. Me bañé sola, sin ayuda. Luego empecé a caminar por la sala. Los médicos no lo podían creer, tampoco el doctor Antelo. El 13 de diciembre, una semana después de la cirugía me dieron de alta”.

Aunque los médicos puedan tener una explicación científica para esta rápida recuperación, Reyna cree que solo una mano divina le concedió el milagro de recuperarse rápidamente. Dice que en sus sueños aún se le aparece el hombre de blanco. “Me dijo que Dios quiere que sobreviva, que yo no lo escogí, sino que él me escogió. Me siento bendecida, voy a dedicarme a Dios, pero primero arreglaré mi vida”