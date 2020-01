“Hay que fiscalizar a la dirigencia”

Tras agradecer a los dirigentes por su confianza luego de ser elegido como el nuevo presidente de la Liga de Fútbol Profesinal Boliviano (LFPB), Marco Peredo lanzó una frase llamativa: “El compromiso que asumo con ustedes es que hagamos el cambio, que no existan más discursos”. Reconoció que uno es esclavo de sus palabras y que él ha sido un crítico del manejo del fútbol profesional, vía escrita y oral.



En estos últimos años me cansé de venir a la Liga, de escuchar discursos y discursos de que cambiemos y nada cambiaba”, dijo a los medios. Peredo es un directivo respetado, sobre todo por la ‘vieja guardia’ del fútbol nacional que ve en él a un hombre con temple.



¿Cuál es su primer objetivo como presidente liguero?

Vamos a proponer, a través de una resolución, una comisión de control y fiscalización del comité ejecutivo de la Liga. El fútbol profesional necesita transparentarse y para eso los dirigentes deben ser fiscalizados.



¿En qué consiste este nuevo comité?

Deben ser tres personas elegidas por el consejo superior y que estas sean profesionales en ciencias económicas y derecho y que no tengan parentesco con ningún miembro de la Liga.



¿Cómo encuentra la Liga?

Marco Ortega me dijo que hay muchas cosas positivas que se está haciendo, por ejemplo la sistematización de todos los datos que tiene que ver con el fútbol profesional desde 1977.



¿Y en lo económico?

Me dijo que la Liga está cero deudas, con los trabajadores y con impuestos internos, inclusive me comentó que se están haciendo remodelaciones en el edificio del ente. Además, que nos presentarán un informe del seguimiento que se está haciendo a la ley del Deporte y el acuerdo con los organizadores de la Copa Cine Center.



¿Hay superávit?

No hemos hablado de cifras, pero ganancia ya es cuando uno no debe a nadie, así que eso nos deja tranquilos.



Ahora también es parte de la FBF (vicepresidente). ¿Qué piensa del máximo ente?

Yo dejé algo claro al consejo superior, que ahora yo formo parte de la federación porque ellos me eligieron, así que no voy a hablar para la institución.



¿Con usted al mando de la Liga como será el apoyo para la selección?

Pasa que nosotros, la Liga, también somos la FBF, y así hay que verlo para sumar.



¿Los ligueros apoyarán o no a Baldivieso como técnico de la Verde?

Nosotros queremos escuchar o ver un informe, no podemos actuar como hinchas. El dirigente debe ser más objetivo, por ahora no podemos decir todavía qué decisión tomamos.



¿Por qué se eliminó el punto promedio?

Pasa que eso se impuso cuando el sistema del campeonato era por serie. Ahora los clubes creen que no es necesario, pues todos juegan la misma cantidad de partidos