Esposa de fallecido dice que los policías ‘solo miraban’

Las esposas del fallecido Jaime Fernández Crespo (46) y uno de los heridos, José Eduardo Díez Rojas, que fueron atacados con bates y machetes la noche del martes en régimen abierto en Palmasola, estaban en el penal cuando se desató el pleito, en el cual los policías encargados de la seguridad supuestamente no actuaron de inmediato y se limitaron a mirar el problema desde fuera de la reja del recinto.



Los familiares achacan a Víctor Hugo Escóbar Orellana, alias Otis, como el presunto gestor de la agresión. Se especula que este sujeto, que es el subregente en régimen abierto, pretendía tomar el mando de la regencia y para tal efecto se había planeado sacar del medio al titular, Leónidas Rodriguez, quien al parecer logró ponerse a buen recaudo en la pelea.



Felipa Valdez, esposa del occiso, explicó que ella se encontraba con su marido y sus dos hijas pequeñas en su cuarto del pabellón 4 cuando irrumpieron tres sujetos supuestamente de disciplina en busca de él, que acababa de meter su vitrina en la que vendía CD con música y películas. Acto seguido los individuos se llevaron a Fernández y ella se encerró en su habitación con sus hijas de seis y ocho años.

Se sintió impotente

Felipa quería salir de su cuarto porque presentía algo malo, pero el personal de seguridad se lo impedía. Finalmente salió como pudo y halló a Jaime tendido en medio de un charco de sangre. “Su cabeza estaba rota. ‘No sé por qué me pegaron’, me dijo y los policías estaban mirando. Lo levanté porque se estaba ahogando con su sangre. No pude hacer más”, se lamentó la mujer.



Jaime Fernández purgaba una pena por tentativa de homicidio y, según su esposa, le faltaban dos años para salir.

“Los de disciplina de don Otis lo mataron como a un animal. Quisiera saber cuál fue el motivo”, se preguntó Felipa, quien no tiene para comprar el ataúd ni lugar para enterrar a su marido. Su suerte pinta de negro, pues su casa era la cárcel, pero ahora con la muerte de su pareja no tiene a dónde ir. “No tengo familia aquí, está lejos”, señaló.



La esposa del herido José Eduardo Díez Rojas echó la culpa de todo a Otis y manifestó que busca el apoyo de los parientes de las otras víctimas para ‘destapar’ de una vez por todas las fechorías que se dan en el penal y dar los nombres de los autores