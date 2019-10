Romero asegura que el Gobierno no contempla denunciar a Valverde

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que no se ha analizado la posibilidad de iniciar un proceso a Carlos Valverde, tras las denuncias de tráfico de influencias en las que el periodista implicó a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata.



"Nunca se ha contemplado la posibilidad de denunciar a Carlos Valverde", dijo Romero en un contacto telefónico con EL DEBER.



Sobre el mismo tema, en declaraciones a medios en Santa Cruz, Romero aseguró que "no es bueno" que se inicie un proceso legal al periodista, como el que impulsa el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el municipio cruceño, Tito Sanjinez.



"El periodista ha presentado una información que ha recibido y no por eso se lo va a demandar. Ahora si la información que se verifica luego es falsa ese es otro tema, pero no creo que haya justificativo para denunciar al periodista", señaló Valverde.



Romero dijo que "este es un tema que no nos preocupa" porque no tienen "nada que ocultar" y descarta que tenga influencia en el resultado del próximo referéndum del 21 de febrero, donde se decidirá si el presidente Evo Morales está habilitado a una nueva reelección.



Este viernes se conoció que la defensa legal de Gabriela Zapata presentaría una denuncia penal contra el periodista Carlos Valverde acusándolo de delitos contra la mujer, amparados en la Ley 348. La abogada Ángela Burgoa, representante de la gerente de CAMC, aseguró que llegarían "hasta las últimas consecuencias" con su demanda penal.