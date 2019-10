Belaunde, capturado sin ningún rasguño o herida

"El señor ha sido encontrado en perfectas condiciones de salud", afirmó el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, al oficializar la captura del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio. Será trasladado a La Paz y luego inmediatamente extraditado al Perú.



La autoridad informó que el operativo para hallarlo fue protagonizado por efectivos de la Policía Boliviana en coordinación con uniformados de las Fuerzas Armadas. Se lo halló en la población de Magdalena, provincia Itenez del departamento de Beni, al norte de Bolivia y cerca de Brasil.



Cerca de las 16:00 los agentes irrumpieron en un domicilio cercano al mercado del poblado, luego de un trabajo de tres días en los que se buscó cerrar las áreas de conexión fronteriza, a cinco días de su fuga de un domicilio de la ciudad de La Paz.



"Se fue desarrollando un acercamiento perimetral con un conjunto de acciones que se han desarrollado desde hace varios días (...) El presidente Evo Morales ha instruido que se proceda de manera inmediata a su aprehensión, una vez se identificó su guarida", explicó el ministro.



Detalló que "todos los dispositivos del Estado trabajaron de forma coordinada" para evitar su desplazamiento por vía fluvial, terrestre o aérea, tomando en cuenta que el sector pertenece a la Amazonia boliviana.



Desde Beni se reporta que Belaunde es trasladado por vía terrestre a Trinidad, capital de esa región del país, desde donde abordará un avión para su arribo y posterior presentación en la sede de Gobierno. Se aprestaba a cruzar la frontera y escapar a Brasil.



"Estamos ingresando a las últimas horas de la tarde y eso dificulta las operaciones aéreas, pero vamos a combinar y oportunamente haremos la presentación respectiva. No está herido, no está magullado y no tiene ni un rasguño que de cuenta que ha sido objeto de presión o violencia", aseveró Romero.



Finalizó señalando que "se realizaron más de una decena de aprehensiones y se practicarán otras en las últimas horas para dar con algún cómplice o encubridor. No descansaremos hasta atraparlos", dijo.