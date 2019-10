Impuestos interviene más de mil negocios en el país

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) intervino un total de 1.390 actividades económicas en todo el país por incumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante la realización de operativos masivos el pasado fin de semana.



La información, sistematizada y conocida en las últimas horas, indica que las actividades de fiscalización y control las realizaron centenares de servidores públicos, quienes recorrieron zonas estratégicas de las diferentes ciudades.



Se clausuraron 75 negocios por estar inscritos en un régimen que no les correspondía, otros 347 fueron clausurados por no estar inscritos en el Padrón de Contribuyentes, además emitieron 477 actas por no emisión de factura y 491 actas por otros incumplimientos a deberes formales.



Los operativos masivos se realizaron en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni, Pando, Oruro y Potosí, y estuvieron dirigidos a restaurantes, plazas de comida, ferreterías, tiendas de venta de material de construcción, línea blanca y línea negra, entre otros.



Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de incumplimientos (395), seguido de La Paz (391) y Cochabamba (208). El resto de los departamentos presentan cifras inferiores.



El presidente ejecutivo de Impuestos, Erik Ariñez, informó que en todas las ciudades del país se despliegan brigadas de servidores públicos y controladores fiscales, quienes acuden a los centros y zonas comerciales para verificar la emisión de la nota fiscal y el cumplimiento de deberes fiscales.