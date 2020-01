Silvana Camargo la niña bonita de Telemundo

Hace poco fue reconocida por la Escuela Europea de Negocios y por la Fundación para el Desarrollo con el Premio a la Excelencia Empresarial por su trayectoria de nueve años en medios de comunicación de Estados Unidos.Silvana Camargo (32), productora y conductora del programa Con estilo TV, de la cadena Telemundo, nació en Cochabamba, vive en el país del norte desde sus 17 años y es motivo de orgullo para sus compatriotas.Las celebridades ya no la impresionan, su día a día se roza con ellas.Ha entrevistado a estrellas de la talla de Paris Hilton, Pitbull, Chino y Nacho, al punto de que con algunos ha cosechado lazos extralaborales. “No me gusta inmiscuirme en sus vidas privadas y es así como surgieron lindas amistades”, cuenta su secreto.A pesar de la experiencia en el país del norte con la farándula, no se atreve a medirla con la boliviana. “No se puede comparar, los artistas, que llegan a EEUU, especialmente a Miami, tienen trayectoria internacional, de todas partes del mundo y de todas las épocas, y ellos son protagonistas del mundo de la farándula de todas las épocas”, opina.Para la espigada rubia no todo es trabajo. Está comprometida con el francés Steven Bellagio, a quien conoce desde hace siete años y con el que enamora desde hace tres. La boda religiosa está planificada para 2017, en Miami, cuna del espectáculo y de los éxitos de esta ‘cochala’.