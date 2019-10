El intenso calor seguirá en el inicio de la semana

El calor no se va. Entre lunes y martes el termómetro seguirá marcando altas temperaturas, señala el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).



Para el lunes se pronostica una mínima de 24º C y una máxima de 37º C, los cielos estarán poco nubosos. Un panorama similar se espera para el martes, cuando el termómetro oscilará entre los 23º y 36º.



Según señala el Senamhi, la intensidad del calor puede disminur recién desde el miércoles ya que se esperan lluvias por la tarde y la noche. Para ese día las temperaturas oscilarán entre los 23º y 33º.



Debido al calor este fin de semana largo, debido al feriado por el sexto aniversario del Estado Plurinacional, han estado saturadas de público las piscinas, balnearios, ríos y lagunas de la ciudad y sus alrededores.



En la capital, la gente busca la forma de refrescarse y aumentó el consumo de refrescos y bebidas. La Alcaldía ha iniciado operativos para que estos productos mantengan condiciones higiénicas.



