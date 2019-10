Bolivia sigue aumentado la deuda externa

Bolivia incrementará este año su deuda externa en al menos 1.500 millones de dólares adicionales, en el marco de la metas trazadas por el gobierno a mediano y largo plazo, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, René Orellana.



"Entre nuestras tareas está la planificación, la administración de la inversión y conseguir recursos financieros. El Presidente me dijo: tú tienes que buscar la plata, está en tu función, debes conseguir recursos financieros y atraer inversiones", recordó Orellana durante la presentación de la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2015.



En ese marco dijo que para la gestión 2015, se gestionará financiamiento externo por un monto equivalente en al menos, 1.500 millones de dólares, para garantizar la ejecución del Plan Quinquenal 2015-2020, además de los programas y proyectos de la Agenda Patriótica 2025, que busca erradicar la extrema pobreza del país.



La deuda externa asciende a 5.736 millones de dólares al 31 de diciembre de 2014, según datos oficiales. "Dirán es harto, sí es harto. Pero tenemos capacidad para endeudarnos, es como cuando uno hace su casita o su emprendimiento, sí no le alcanza la plata, necesita sacar préstamos, así también el país también necesita prestarse pero a una tasa de interés que se pueda pagar y con una capacidad de pago que podamos garantizar", aseguró.



Buscan créditos con interés bajo



Orellana dijo que el país no puede gastar más plata de lo que pueda pagar, y ése es un aspecto que el primer mandatario cuida al extremo. Por eso el equipo boliviano busca créditos blandos con tasas de interés del 1,2 o el 1,4%, aunque hay otros créditos más grandes que llegan al 2% de interés. En cambio -dijo- se evita adquirir créditos de 5 o más por ciento de interés.



"Hay otros grandes proyectos con financiamiento de los proponentes, como el tren bioceánico de 1.500 millones de dólares, que todavía no está definido el tema de financiamiento, pero ya se está preparando", señaló.



Indicadores del endeudamiento del país



El titular de Planificación explicó que existen indicadores financieros que miden la capacidad de endeudamiento del país. Uno de esos se refiere al servicio de la deuda externa que estima que el pago de intereses más el capital, divididos entre las exportaciones no debe sobrepasar el 20%, y el país llegó sólo al 2,7%.



"Otro indicador es la deuda externa que en total es de 5.736 millones de dólares divididos por las exportaciones, y nuestro techo (de préstamos) es de 150%, y estamos en 42,5%. Entonces estamos bien, nos estamos manejando bien en la contratación de las deudas", afirmó el Ministro.



El tercer indicador -dijo- que establece que la deuda externa no debe superar el 50% del Producto Interno Bruto (PIB), que en el caso boliviano llega solo al 16%.



La inversión pública proyectada para este año es de 6.179 millones de dólares, la más alta desde 1998 -dijo Orellana- por lo que es correcto que los empresarios también garanticen 3.000 millones para lograr que el PIB crezca este año, y "no pasemos raspando con el 5,5 o 5 puntos (de crecimiento) como el año pasado".



La entrega del doble aguinaldo depende precisamente del crecimiento del PIB.