Percy, dispuesto a pagar el bono a los discapacitados

El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, mostró su disposición para pagar el bono mensual de Bs 250 a personas con discapacidad. El burgomaestre está a favor del proyecto de ley que obliga a los gobiernos municipales a entregar recursos al sector vulnerable. Mientras, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) se declaró en emergencia por la normativa y el Gobierno recalcó que la redistribución no debería preocupar a los municipios.

Fernández grabó un video en el que respalda la decisión gubernamental de que los municipios paguen un bono mensual. “Yo contento de poder ayudar a facilitarles a los discapacitados de un pequeño bono, que si quieren es nada, pero que para los pobres y necesitados es mucho (...), nosotros sin estudiar no nos vamos a oponer, estamos de acuerdo”, declaró Fernández. Igual posición asumió el alcalde de Pailón, Marcial Cruz.

En La Paz, el alcalde Luis Revilla insistió en la negativa de pagar el bono debido a que la comuna no cuenta con recursos. “El Gobierno no puede disponer de la plata ajena para hacer política”, cuestionó.



Al respecto, el vicepresidente de la FAM, Hugo Valverde, anunció que el conglomerado de municipios del país se declaró en alerta y tratará de evitar en el Legislativo la aprobación del pago del bono.

Gobierno

Sobre el tema, el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, explicó que el “espíritu de la ley” es garantizar que las personas con discapacidad o sus familiares puedan trabajar en el espacio público y privado. Así, dijo, se evitaría el pago del bono o este sería para un mínimo de la población vulnerable.



El ministro de Economía, Luis Arce, calculó que será entre Bs 20 millones y Bs 24 millones el desembolso para cerca de 8.200 personas