Flores: "Se acabó mi carrera en el club más grande"

El corazón y la emoción pudo más para Wálter Flores quien con lágrimas en los ojos se despidió del fútbol, el mediocampista, a sus 38 años, puso punto final a su carrera. Se fue como campeón con el club de sus amores.

Para el jugador el partido de la noche de este miércoles fue uno de los más importante porque marcó su retiro. Con más de 261 partidos jugados en Bolívar el "chiru chiru" elevó las manos para agradecer a Dios y a la afición por tantas alegrías. A su salida la curva norte y en especial la barra de Bolívar 'La Vieja Escuela', gritó el nombre de Wálter.

Junto con su hijo (Nicolás) en brazos y su esposa al lado el veterano jugador agradeció a toda la afición. "Se acabó mi carrera en el club más grande de Bolivia, me voy feliz por haber estado acá, me voy tranquilo porque me voy siendo campeón", manifestó Flores.

El eterno capitán de Bolívar casi sin palabras por la emoción señaló "Bolívar es el club más grande de Bolivia, duela a quien le duela".

"En lo siguientes días explicaré que pasará con mi futuro, ahora solo quiero disfrutar este momento con la gente", finalizó el jugador.

"El fútbol boliviano despidió a un excelente jugador, no hay muchos jugadores como él, nosotros lo extrañaremos y le deseamos lo mejor", acotó el entrenador de Bolívar Beñat San José Gil.

El capitán fue quien levantó la copa del Apertura, con la mirada al cielo, Flores alzó el trofeo y se desató la alegría.