Recursos del Fondo Indígena van a 148 cuentas individuales

Más de Bs 68,3 millones de los recursos del Fondo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondo Indígena) fueron a parar a 148 cuentas individuales que se abrieron en cinco entidades financieras del país.



Estas cifras están dentro de la denuncia penal presentada el 27 de diciembre de 2014, por la Contraloría General del Estado al Ministerio Público, donde acusa daño económico al Estado por Bs 71 millones en 153 proyectos de desarrollo en varias regiones del país.



El resto de los recursos que se anotan dentro de la querella, según indagó EL DEBER, se depositó a cuentas de organizaciones como la Subcentral de Pueblos Indígenas del Río Sécure, entre otras.



Según Eduardo León, abogado del ex dirigente indígena y actual diputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe, los fondos se manejaron sin que se haya hecho control en el uso de estos recursos, e identificó a la ministra de Desarrollo rural, Nemesia Achacollo, y al directorio del Fondo, de ser los responsables.



“La ministra Achacollo y el directorio del Fondo Indígena son responsables del control de los recursos del Estado. Las transferencias han sido irregulares”, manifestó el jurista.



Anunció que la próxima semana, presentará una demanda contra la autoridad, por al menos Bs 210 millones que se habrían desviado para atender actos políticos, con la justificación de por lo menos un 30% de “proyectos fantasmas”.



La Gobernación de Santa Cruz también criticó a la Contraloría por no haber realizado auditorías desde la creación del Fondo Indígena hasta el 2014.



El presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob-Orgánico), Adolfo Chávez, añadió por su parte, tener denuncias de Gundonovia (Beni), del señor Domingo Calvimontes, “mano derecha del ministro Juan Ramón Quintana”, donde se habría hecho un desfalco de Bs 300.000 y otra de la TCO Sirionó, con la compra de ganado, donde estarían involucrados Pedro Vare y Melva Hurtado, dirigente de la Cidob afín al Gobierno.



Procesos de desembolsos

En contraparte, la exdirectora del fondo Elvira Parra y el actual, Marco Antonio Aramayo, acusados por la Contraloría, se defendieron de las acusaciones por la mala administración de los fondos.



Parra negó que haya habido malversación de fondos y apuntó a “exageraciones de actuación política” las denuncias en su contra. Sin embargo, halló fallas técnicas en el proceso de control.



“No sé por qué los técnicos no viabilizan los cierres o por qué no viabilizaron los desembolsos. El control debería hacerlo la Unidad de Seguimiento y Monitoreo que depende de la Dirección de Proyectos del Fondo Indígena. Pero si hay alguna falta, se tiene que devolver lo que no han ejecutado”, sentenció.



El actual director, Marco Aramayo, sostuvo que los desembolsos han sido normados en la Ley Financial y coincidió con Parra sobre faltas técnicas. “No son cuentas privadas adonde llegan los recursos, sino son cuentas que se abren con el convenio notariado, a nombre de un representante que nombra el grupo beneficiario que tiene aval de la organización”, sostuvo.



Dijo que como institución no existe la capacidad técnica y operativa para atender los descargos. “Creció tanto la demanda y no creció nuestro equipo técnico que atiende esas demandas”, subrayó.



Por la falta de control de las obras proyectadas, algunos sectores plantearon en las últimas horas, que se investigue también a la ministra Achacollo que no está dentro del proceso inicial, que desde el miércoles, recién tiene a un fiscal designado por la Fiscalía departamental de La Paz.



Recursos del Fondo

Entre 2010 y 2013, Bs 1.432 millones salieron de este fondo que se lo construye con el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) cada año, para la ejecución de proyectos en el área rural en beneficio del sector campesino.

Según la información de Marco Antonio Aramayo, la actual Bolsa Común de la entidad, asciende, por contabilización y órdenes de transferencias, a un monto de Bs 1.890.116.095,38 (unos $us 271 millones), que están depositados en el Tesoro General del Estado (TGE)