¿Quo vadis Santa Cruz?

El estudio del cerebro es tan antiguo como la misma historia de la humanidad. Sólo basta saber que hace miles de años se realizaban trepanaciones en seres vivos, sean para liberar los malos espíritus o para curar un hundimiento de cráneo. Sería Hipócrates (460-379 a.C.) quien estableció que el cerebro y no el corazón era el centro de la inteligencia. Con el tiempo, mucha agua corrió bajo el puente y todavía hoy el conocimiento del encéfalo supone un gran desafío.

Hace menos de 50 años, los científicos de diferentes disciplinas que estudiaban el sistema nervioso advirtieron que para comprender mejor su funcionamiento era necesario un enfoque interdisciplinario, englobando así las diferentes disciplinas bajo el término de ‘neurociencia’. En la actualidad, ella se encarga de conocer las funciones cerebrales, a fin de entender mejor la conducta y ayudar a curar enfermedades que hoy por hoy, aquejan a la humanidad entera. Bajo este marco se creó en Santa Cruz el ‘Instituto de Neurociencias Unifranz’, iniciativa temprana en el país que ha sido bien acogida por toda la comunidad académica e institucional.

El propósito de este nuevo centro de estudio es trabajar en diferentes dimensiones como neurociencias cognitiva, urbanista: marketing, emprendedorismo, turismo y medicina). Sus principales funciones son la investigación y la formación de jóvenes investigadores. De esta manera contribuirá al desarrollo del conocimiento, esperando que entusiasme a toda la sociedad científica del país.

En el caso cruceño, no se trata de crear planes o programas enlatados, por el contrario, deseamos crear un espacio para la investigación y la innovación, dando prioridad al talento existente en instituciones públicas y privadas, colegios profesionales y sociedades científicas bolivianas, y cuando fuera necesario buscar el intercambio y soporte de otras latitudes, enmarcado en el postulado que sostenemos: la internacionalización del conocimiento. No olvidemos que la auténtica universidad que abarca la cultura de un modo integral es universal, cuyo objetivo esencial es crear e innovar.

Al referirse a la iniciación de cualquier instituto de investigación, Mario Bunge (1986) desentrañaba la triste realidad latinoamericana en este campo, atribuyéndola a la mentalidad medieval –que vivió a la sombra de la cruz y de la espada o de la metralla, repitiendo los libros escritos por otros– y a la ideología imperante, impidiendo que prospere la política, la economía, y menos la cultura. Por el contrario, una ideología cientificista y democrática puede guiarnos por el buen camino. Él decía: “Dime cual es la ideología dominante en una nación y te diré cuál es la calidad de su cultura científica”. En palabras de este pensador argentino, no se trata de alcanzar al primer o segundo mundo, simplemente se trata de no resbalar hacia el cuarto, porque al presente, creo yo, habrá que sudar mucho más para permanecer al menos en el mismo lugar.

En el campo científico, tanto nuestros gobernantes como el sistema universitario boliviano poco o nada han aportado en este asunto, porque ha prevalecido el pensamiento sectorial, egoísta e inmediatista, y donde los intereses personales dominan al bien común. Muchas instituciones de educación superior todavía no han conformado una comunidad de investigadores dedicados íntegramente a explorar y enseñar, y en vez de crear conocimientos, solo fabrican diplomas y no han sido diseñadas para investigar sino para enseñar lo que otros descubrieron, a lo que suma entre otras razones la dispersión en lugar de la dedicación exclusiva a una tarea (todólogos), el feudalismo de la cátedra, la xenofobia a la competitividad con mejores docentes; la atomización de las facultades, que aísla a los profesores a lo que suma muchas veces la indiferencia estudiantil a los valores académicos, que es una herencia acumulada en la primaria y secundaria.

Este Instituto de Neurociencia inicia una ardua tarea, asumiendo de antemano que la investigación neurocientífica es cara y sacrificada, aunque el precio de la inopia sobre el cerebro es mucho mayor. Sin embargo, el premio Novel Houssay (1947) decía que el investigador viene en primer término y los recursos después. También escucharemos repetidamente que los latinoamericanos son pobres, afirmación que solo sirve como pretexto para no hacer nada o para darse por perdidos.



Santa Cruz de la Sierra reúne buenas condiciones para alcanzar un nivel aceptable en la investigación e innovación. Como ‘ciudad universitaria’, ella acoge a casi una veintena de universidades, que aglutinan a casi 150.000 estudiantes y posiblemente a varios miles de docentes. En las jornadas Santa Cruz 2061 propusimos la creación de un ‘Centro de Ciencia y Tecnología’, que a futuro sea el nodo o núcleo del conocimiento nacional y referente subcontinental. Para este propósito, la Gobernación y el municipio cruceño deberían hacer alianzas con el sistema universitario e instituciones privadas, como Cainco.

Es cierto que hay un largo camino por recorrer, cuya ruta es muy apasionante, más aún si se encuentra en cada esquina de nuestra ignorancia un nuevo sorprendente descubrimiento (Mark Bear, 2016), que pueda aliviar el sufrimiento de nuestra gente o traer un mejor desarrollo al país, otra forma de luchar contra la pobreza.