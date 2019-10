Por la lluvia, YPFB toma previsiones en Boquerón

Se había anticipado la noche del martes de que el pozo petrolero Boquerón Norte, situado en el municipio de Yapacaní, provincia Ichilo, corría el riesgo de inundarse; sin embargo, este miércoles Comunicación de YPFB Andina, la estatal a cargo, ha informado que no hay riesgo.



La empresa petrolera ha tomado previsiones para que, en caso de que las lluvias continúen, Boquerón no resulte afectado. Hasta las 9:00 de este miércoles se informó de que las aguas no habían afectado las operaciones en la planta y en el campo, pero que se había activado una alerta para prever cualquier percance.



En junio pasado el presidente de Bolivia Evo Morales llegó hasta el municipio de Yapacaní, situado a 120 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, para confirmar el hallazgo del reservorio que permitirá triplicar la producción de petróleo en el país. Se espera que en 2017 produzca hasta 10.000 barriles por día.