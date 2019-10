Primera dama de Perú es citada por comisión que investiga a Belaunde

La Primera dama de Perú y presidenta del oficialista Partido Nacionalista, Nadine Heredia, deberá acudir al Congreso el viernes tras ser citada por una comisión parlamentaria que investiga por presunta corrupción al excolaborador presidencial Martín Belaunde, detenido en Bolivia.



"Primera dama Nadine Heredia es invitada a Comisión Belaunde Lossio para este viernes", anunció en su cuenta de la red social Twitter el congresista Yonhy Lescano al informar de la invitación a la esposa del presidente Ollanta Humala.



El legislador detalló, posteriormente, a la emisora RPP Noticias

que la convocatoria a Heredia es "en calidad de invitada, no se le

está investigando".



"Esperamos solamente que pueda contribuir al esclarecimiento de

los hechos, que contribuya a la investigación, para que esta sea

completa y se lleva a cabo de acuerdo a la ley", indicó.



Según la prensa peruana, es la primera vez que una primera dama es citada por una comisión parlamentaria en el marco de una investigación en un caso de presunta corrupción.



Caso Belaunde



La justicia peruana acusa a Belaunde, exjefe de campaña de Humala en las elecciones de 2006 y 2011, de presionar a entidades del Estado para favorecer con licitaciones públicas a empresas privadas con las que está vinculado.



El empresario, prófugo de la justicia de su país, se encuentra en Bolivia desde diciembre, donde la justicia determinó su prisión domiciliaria mientras se resuelve un pedido de extradición planteado formalmente a mediados de marzo por Perú.



Perú sigue esperando expulsión de Belaunde



El procurador anticorrupción de Perú, Joel Segura, afirmó este lunes que la prioridad de las autoridades peruanas es conseguir la expulsión de Bolivia del empresario Martín Belaunde Lossio y remarcó que una eventual extradición tomará su tiempo.



"Me he convencido de que es un trabajo en el que hay que tener

paciencia, porque el forzar las cosas podría poner en riesgo varias

cosas", dijo Segura a la emisora Radio San Borja.



El procurador precisó que es difícil saber cuándo las autoridades

bolivianas resolverán este caso.



"Bolivia y Perú esperan que este tema avance, es probable que sea

cuestión de tiempo. Es cuestión que el TC (Tribunal Constitucional)

de Bolivia se pronuncie al respecto, no me animo a dar un

pronóstico, habría que tener paciencia", indicó.