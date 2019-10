Bolivia inicia vigilia a la espera de fallo en La Haya

Se instaló en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz una vigilia que esperará hasta las 09:00 (15:00 en La Haya) de este jueves, el anuncio de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la declaratoria de su competencia en torno al juicio planteado por Bolivia en contra de Chile ante este alto tribunal.



Las principales instituciones del Estado en La Paz, Palacio de Gobierno, Asamblea Legislativa y ministerios fueron embanderados con el símbolo que representa la aspiración marítima nacional: una bandera azul con diez estrellas, que simbolizan los nueve departamentos y el litoral cautivo.

Evo se siente optimista



El presidente Evo Morales dijo estar optimista con respecto al fallo que emitirá este jueves el Tribunal de La Haya con respecto a la demanda boliviana, aunque aclaró que su gobierno "lo espera con humildad".



"Somos optimistas porque estamos con la verdad, somos optimistas porque estamos con la justicia. Felizmente todo el mundo se plegó a la reivindicación marítima y por eso somos optimistas", dijo Evo Morales en una rueda de prensa en Santa Cruz, citado por ANF.



Horas antes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cualquier decisión que tome la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en la demanda marítima boliviana no significará una cesión territorial.



"Creo que lo que está claro es que cualquiera sea el escenario que se abra mañana esto no significa cesión territorial de Chile y, por tanto, el país puede esperar con tranquilidad y con seriedad los resultados del día de mañana", remarcó en declaraciones difundidas por "La Tercera", y difundidos por ABI.



Una decisión fundamental pero no final



Por su parte, el agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), afirmó el miércoles que el fallo que emitirá el jueves la CIJ no es el final del camino para el ansiado retorno al Pacífico.



"Estamos con esa esperanza de que mañana se dé un paso para seguir adelante, no es la decisión final pero es la decisión fundamental para proseguir en este espacio de justicia", dijo en un contacto con la Red Patria Nueva.