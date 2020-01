Donald J. Trump impone su agenda política con mano dura

No es Adolf Hitler, pero su nacionalismo rabioso se le parece. No es Benito Mussolini, pero su populismo xenófobo lo asemeja al fascismo. No es Richard Nixon, pero su visión proteccionista lo resucita. No es Ronald Reagan, pero su perfil ultraconservador lo emula a cada paso. No es Jorge Rafael Videla ni Augusto Pinochet, pero sus justificaciones de la tortura, las violaciones a los derechos humanos y las amenazas contra la prensa lo acercan peligrosamente a las dictaduras. Donald J. Trump es Donald J. Trump, y sus primeras medidas señalan que ha decidido pasar de los dichos a los hechos, le pese a quien le pese.



Comienza la historia con una frase profética que pronunció el viernes 20 en las escalinatas del Capitolio. “Hoy devolvemos el poder de Washington a ustedes, el pueblo”, afirmó el mandatario, asegurando que se transformaría en el abanderado de los olvidados y los abandonados de la globalización, y se convertiría en la pesadilla del establishment político. Desde entonces, el magnate encaramado en la Casa Blanca ha firmado una veintena de decretos ejecutivos. Desde los intrascendentes hasta los nodales. Algunos oficiales, otros extraoficiales. Todos tienen efectos inmediatos sobre millones de personas en varios países.

Trump, el patriota

El primer decreto que firmó Trump es emblemático de su perfil político: estableció el 20 de enero (día de su asunción presidencial) como el ‘Día Nacional del Patriotismo’, una jornada para encender las fibras más nacionalistas del espíritu norteamericano.

El mismo viernes 20, Trump rubricó una orden ejecutiva eliminando el denominado Obamacare, el seguro de salud para los sectores más vulnerables, una medida que afecta a pacientes de bajos recursos.



El sábado 21, la administración estadounidense ordenó a la Agencia de Protección Ambiental restringir la información a los medios de prensa, una medida que se inscribió en la ofensiva del Ejecutivo contra los medios de comunicación a los que Trump acusó de publicar “información deshonesta” sobre la cantidad de gente que participó durante su asunción presidencial.



El domingo 22, mientras una multitud de más de medio millón de mujeres salía a las calles de Washington DC en protesta por su discurso misógino y machista, Trump llegó a un acuerdo con la CIA a la que dio todo su respaldo en el combate al terrorismo internacional.



En un borrador de decreto, Donald Trump aseguró que el ahogamiento y otros métodos de interrogatorio de prisioneros prohibidos por la ley funcionan "totalmente" en casos extremos.



"Cuando están cortándoles las cabezas a nuestra gente y a otras personas... cuando el Estado Islámico está haciendo cosas que nadie había oído desde los tiempos medievales. En lo que a mí concierne, tenemos que combatir el fuego con fuego", dijo Trump durante una entrevista con la cadena ABC.

El lunes 23, Trump ordenó el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (en inglés, Trans-Pacific Partnership, TPP) de 12 naciones, un pacto comercial al que se opuso enérgicamente durante su campaña, al considerarlo en detrimento de los negocios y trabajadores estadounidenses. Prometió además declarar su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), de 23 años de existencia, o de retirarse del acuerdo.



El martes 24, Trump autorizó la construcción de dos polémicos oleoductos, Keystone XL y Dakota, que atraviesan una reserva forestal, pasa por debajo del Lago Oahe, un embalse del río Missouri y afecta a un territorio indígena. En la misma jornada, Trump ordenó flexibilizar la política ambiental de Estados Unidos para impulsar la inversión petrolera en el país.

El muro de la discordia

El miércoles 25, Trump firmó un decreto que contiene la directiva para iniciar la construcción de un muro de 3.200 kilómetros a lo largo de la frontera con México.



El decreto también determina que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) tome medidas para "destinar los recursos legalmente disponibles" para "construir, operar o controlar instalaciones para detener extranjeros en o cerca de la frontera terrestre con México".



La medida veta la liberación de inmigrantes ilegales detenidos y mantiene la prioridad de deportación para inmigrantes con antecedentes criminales.

Trump invitó a su par mexicano, Enrique Peña Nieto, a visitar Washington DC para el próximo martes 31, pero ante la exigencia del mandatario de que México pague por el muro, Enrique Peña Nieto canceló la visita a la capital estadounidense, aumentando la tensión entre ambos países.



Además, Trump anticipó que impondrá una tasa de 20% a productos de México para costear el muro.

El jueves 26, el magnate se reunió con legisladores del Partido Republicano en Filadelfia donde les comunicó el paquete legislativo que pretende aprobar en el Congreso.

El próximo 28 de febrero, Trump expondrá ante ambas cámaras del Congreso lo que serán sus prioridades legislativas. El mundo entero conocerá entonces cuál será su hoja de ruta para los próximos años. Las medidas que tomó hasta ahora son apenas un anticipo de un giro de Estados Unidos hacia el proteccionismo y el neoconservadurismo.



El mandatario anunció que le dará prioridad a una enmienda constitucional para imponer límite a los periodos de los congresistas, congelar las contrataciones de empleados federales y comenzar a deportar inmigrantes que sean delincuentes y vivan en el país sin permiso.

Entre esos está la cancelación de la suspensión temporal de las deportaciones de los llamados ‘dreamers’, los jóvenes que residan sin autorización legal y que llegaron a Estados Unidos siendo niños, la cual protege a aproximadamente 750.000 personas.



Donald Trump amenaza con cancelar inmediatamente la protección contra la deportación y revocar los permisos de trabajo para los migrantes indocumentados que residan en EEUU.

El mandatario estadounidense ha dicho que planea enfocarse en aplicar primero la ley de inmigración a delincuentes, un grupo que dijo podría incluir a entre dos y tres millones de personas.

Populismos y migrantes

En una exposición impecable durante una entrevista con el diario El País, el papa Francisco dio en la tecla de lo que se viene con Trump en Estados Unidos, no solo para ese país del norte, sino prácticamente para todo el planeta.



“Hay que ver qué hace, no podemos ser profetas de calamidades”, afirmó el pontífice. Pero al instante advirtió: En tiempos de crisis no funciona el discernimiento y los pueblos buscan ‘salvadores’ que les devuelvan la identidad ‘con muros y alambres’.



¿El contexto? La profunda crisis de la globalización, caldo de cultivo de la emergencia de los populismos, de izquierda y de derecha, cuyos mesías políticos se postulan como únicos salvadores del pueblo.



Francisco alerta: “Las crisis provocan miedos, alertas. El ejemplo más típico de los populismos en el sentido europeo de la palabra es 1933 alemán. Después de Paul von Hindenburg, la crisis del 30, Alemania destrozada, busca levantarse, busca su identidad, busca un líder, alguien que le devuelva la identidad y hay un muchachito que se llama Adolf Hitler y dice “yo puedo, yo puedo”. Y toda Alemania vota a Hitler. Hitler no robó el poder, fue votado por su pueblo, y después destruyó a su pueblo. Ese es el peligro”.



“En momentos de crisis, no funciona el discernimiento y para mí es una referencia continua. Busquemos un salvador que nos devuelva la identidad y defendámonos con muros, con alambres, con lo que sea, de los otros pueblos que nos puedan quitar la identidad, y eso es muy grave”, alertó el papa. “Pero el caso de Alemania en el 33 es típico, un pueblo que estaba en esa crisis, que buscó su identidad y apareció este líder carismático que prometió darles una identidad, y les dio una identidad distorsionada y ya sabemos lo que pasó”.



¿Las fronteras pueden ser controladas? “Cada país tiene derecho a controlar sus fronteras, quién entra y quién sale, y los países que están en peligro –de terrorismo o cosas por el estilo-- tienen más derecho a controlarlas más, pero ningún país tiene derecho a privar a sus ciudadanos del diálogo con sus vecinos”.

El papa Francisco no mencionó a Donald J. Trump, pero claramente estaba hablando de él