Moreira aclara que sigue en el cargo de secretario

Carlos Alberto Moreira aclaró hoy ante los medios de comunicación que continúa como secretario de Defensa Ciudadana, pues ha pedido vacaciones al alcalde Percy Fernández hasta el 25 de octubre, tiempo que es aprovechado para defenderse de las sindicaciones hechas en su contra a raíz de la detención del funcionario Marco Antonio Ferrufino, que pidió Bs 7.000 a dos propietarias de un local clausurado.



Moreira indicó que en un año y medio que lleva adelante el ordenamiento de los mercados y, desde hace 20 semanas, el control de la venta de bebidas alcohólicas, hay sectores afectados que han pedido su cabeza y por eso han tratado de involucrarlo en el caso de concusión (cuando un funcionario público recibe dinero para bien propio) por el cual está detenido Ferrufino.



“Al ver mi trabajo responsable se han visto afectados los sectores que no quieren adecuarse a las normas a los que les digo que el cambio es hoy y que no se molesten por los operativos que son positivos”, refirió el secretario.



En lo referente a la audiencia de tres horas de la víspera, Moreira ponderó que el fiscal haya valorado los elementos de indicios donde no se establece nexos entre su persona y las dos denunciantes, Eliana Suárez y Andrea Miserendino, por lo que no se ordenó su detención.



“Cuando se hace una clausura se deja un comparendo a los propietarios para que pasen a cancelar la multa a través de una entidad bancaria, nunca se pide dinero”, aclaró.



Con relación al retorno a su despacho, Moreira indicó que hasta el 25 de octubre seguirá siendo secretario de Defensa Ciudadana, a partir de ese día dependerá del alcalde Percy Fernández si lo ratifica o no.