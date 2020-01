Campesinos de Tarija suspenden los bloqueos

Los bloqueos de las rutas que conectan a la ciudad de Tarija con Bermejo, Entre Ríos y al Norte del país fue suspendido temporalmente este jueves por el sector campesino después de casi 4 días.



Al promediar las 11:00, buses, camiones y otros vehículos, que estaban varados cerca de los cortes, comenzaron a circular para seguir viaje.



El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Comunidades Campesinas de Tarija, Santos Valdez, confirmó a EL DEBER que el sector en consulta con sus bases determinaron un cuarto intermedio en los 18 puntos de bloqueos de las rutas a Bermejo, Entre Ríos y al Norte del país.



Sin embargo, Valdez aclaró que persistirá la movilización hasta que se pueda lograr un acuerdo con el gobernador Adrián Oliva.



“Es una suspensión temporal del bloqueo de las rutas que se reanudarán en caso de que Oliva no tenga la capacidad para resolver el problema. Por razones de estrategia no puedo decir por cuánto tiempo será el cuarto intermedio”, indicó el dirigente campesino.



La medida de protesta perjudicó el retorno de decenas de ciudadanos argentinos, quienes junto a sus vehículos estaban varados desde el pasado lunes en que inicialmente había tres puntos de corte de rutas y a partir del miércoles se instalaron otros puntos.



“Con esto no volvemos a Tarija”, dijo una ciudadana del vecino.



La directora de Turismo y Cultura de la Gobernación, Viviana Ugarte, lamentó que el bloqueo de las rutas haya perjudicado al turismo porque a partir de esta fecha se inicia la época alta por la masiva presencia de turistas de la Argentina, además de llevarse una mala imagen por este tipo de medidas de presión.