El último concierto de Cecilia en Santa Cruz

Atención. Todos los seguidores de la ‘Chechu’, atención. Esta será la última oportunidad que tendrán para ver actuar en vivo a Cecilia Landívar en por lo menos cinco años. La cantante cruceña residirá en EEUU y para despedirse del público ofrecerá hoy un concierto, junto la Soul Jazz Band, en Goss.



¡Te queremos!

La cantante prometió llorar en este emotivo espectáculo, que tendrá como invitados al baterista Carlos Antezana y al guitarrista Daniel Pérez. “Tendrá una atmósfera de un show de Broadway con un repertorio lleno de clásicos”, anticipó.



Entre las canciones que se escucharán están las que popularizó Frank Sinatra, como New York, New York, I"ve got you under my skin y For once in my life. Tampoco faltarán clásicos como I Feel Good, de James Brown, o piezas contemporáneas como Rehab, de Amy Winehouse, y Rolling in the Deep, de Adele.



Landívar viajará en los próximos días a Cuba, donde estará por seis meses y luego se asentará en Miami, junto con su esposo, Haroll Urquiaga, cuya nacionalidad es del país de la Guaracha.



“Quiero invitarlos a todos a esta última presentación, este concierto estará dedicado a todos mis seguidores, que gracias a ellos sostuvieron mi carrera musical, me encantaría que todos estén, porque será inolvidable”, dijo Cecilia. Entre los planes de la artista está continuar su carrera en EEUU