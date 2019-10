Zapata retira denuncia, pero llamarán a Valverde

La Fiscalía amplió por 60 días la investigación. Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, desistió de la denuncia presentada contra el periodista Carlos Valverde, sin embargo, el Ministerio Público continúa con la acusa y analiza convocar al periodista, que denunció el caso de tráfico de influencias.



"El 10 de marzo ella retiró la denuncia, pero la Fiscalía amplió por 60 días el caso, no sabemos porque, pero ahora está tramitando una citación para convocar a declarar a Carlos Valverde, eso nos parece muy extraño", dijo a EL DEBER el abogado Ramiro Vega.



Calificó como una irregularidad total lo que sucede, debido a que "el delito no es de acción pública, es privado. La discriminación por acciones verbales es privado y no debió admitirse si quiera la denuncia, por eso es irregularidad total".



El defensor del comunicador cruceño sostuvo que "ella fue presionada por el Gobierno para presentar la denuncia y ahora, como está abandonada por el Gobierno, parece que prefiere evitar el proceso. El señor Valverde no debería ser convocado, pero existe una solicitud".



Valverde fue quien denunció el presunto tráfico de influencias entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, su expareja, quien era gerente de la empresa China CAMC, que tiene millonarios contratos con el Estado.



La empresaria acusó al periodista "discriminación". Inicialmente la causa fue observada, pero luego el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, sostuvo que se admitió y dio curso a que se comience con la indagación de los hechos.