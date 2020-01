Trump ataca a la justicia y fallo por veto no llega

El presidente de EEUU, Donald Trump, atacó ayer a los tribunales del país, a los que considera "muy políticos", y en particular a la Corte de Apelaciones que revisa su veto migratorio, temporalmente suspendido, al defender que es necesario y su poder, como jefe del Ejecutivo, para establecerlo. "No quiero llamar a una corte sesgada, así que no la llamaré sesgada (...).

Pero los tribunales parecen ser muy políticos", sostuvo Trump en un discurso ante una conferencia de jefes de Policía y oficiales de las fuerzas del orden en un hotel de Washington.

Fallo se hace esperar

Un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), que estudia la petición del Gobierno de restituir el veto migratorio de Trump, suspendido temporalmente por orden de un juez federal desde el viernes, adelantó ayer por la tarde que no emitirá su fallo por el momento.



"La corte no emitirá una decisión hoy (por ayer). La corte dará un aviso previo de 60 a 90 minutos cuando la decisión sea inminente", dijo el portavoz de la corte, David J. Madden