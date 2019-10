El órgano electoral no responde por incidentes

Pasada la media jornada de la votación en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) todavía quedan mesas de sufragio sin abrir y la queja de los estudiantes por momentos provoca tensión en el ambiente y ya se han dado amagos de pelea, pero el Comité Electoral Permanente no se pronuncia al respecto.



Cerca de media hora recién se abrió la mesa de votación de los docentes, y los candidatos de los seis frentes que disputan el Rectorado comenzaron a sufragar, el primero que emitió su voto fue Gustavo Coimra, de Frente Universitario de Renovación Académica.



Los votantes

?

Unos 80.300 estudiantes y 1.515 docentes son los que deben elegir a un rector, un vicerrector, 18 decanos y 56 directores de carrera para la gestión 2016-2020, luego de un mes de tórrida campaña electoral con más regalos y fiestas que otra cosa y tras una víspera —la de ayer— en la que se pudo verificar al menos cuatro tipos de irregularidades, al filo de los sufragios en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.



Alfredo Jaldín, Saúl Rosas, Waldo López, Gustavo Coimbra, Sergio Justiniano y Miguel Cadima son los candidatos que se disputan el mando de la ‘U’, que maneja más de Bs 1.000 millones -el segundo presupuesto más abultado del sistema público universitario del país, después de la San Andrés, de La Paz-.



Anoche, la Corte Electoral Permanente (CEP) aún no había publicado la lista oficial de jurados electorales que -conforme al reglamento electoral- ya debió publicarse 10 días atrás, para evitar complicaciones en el arranque de los comicios en las 300 mesas habilitadas. De este problema informó Roberto Rojas, uno de los cuatro vocales de la CEP, y se lo pudo verificar, anoche, en la dirección física de la corte y en su sitio en internet.



Miriam Guzmán de Molina, presidenta de la corte, ayer evadió con empeño las consultas sobre las irregularidades o por la falta de información electoral y durante esta jornada el Comité Electoral Permanente no ha respondido sobre las irregularidades y tampoco ha dado un informe sobre cuántas facultades todavía no han logrado abrir sus mesas de sufragio.