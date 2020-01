Sale a la luz caja fuerte de Zapata y retienen objetos

Una computadora, una tableta, un teléfono y precintos de seguridad de dinero, fueron encontrados en la caja fuerte que fue secuestrada de la casa de Gabriela Zapata el 2 de marzo, cuando las autoridades del Ministerio Público allanaron ese domicilio, informaron los abogados de los imputados.



El nuevo abogado de Gabriela Zapata, Douglas Borda informó que hará un seguimiento del secuestro del contenido de la caja fuerte y dijo que para la defensa de la expareja de Evo Morales los objetos no tienen incidencia en el caso.



Borda dijo no temer por las versiones cambiantes de su cliente y dijo que se hace cargo desde hoy y que el trabajo que realizará será una “defensa técnica” y que empezará a revisar la documentación de todo el caso.



Marco Guía, abogado de Jimmy Morales reveló que los precintos de seguridad de dinero corresponden a los bancos Bisa y Mercantil Santa Cruz y estos seguros indican que fueron retirados un total de 120 mil dólares; añadió que pedirán un informe a ambos bancos para saber quién retiró y cuándo ese monto de dinero.



De igual modo informó que se encontró una credencial de Carlos Alegría Sequeiros, el exfuncionario de la Asamblea Legislativa y que está detenido en el penal de San Pedro y figura como socio de Zapata en varios negocios.



Asimismo, dijo que esta tarde presentarán oficialmente la solicitud de proceso abreviado y esperan que la Fiscalía valore el desprendimiento de su cliente, mismo que a diferencia de las otras personas involucradas, guardó silencio en el caso.



Sobre los abogados Wálter Zuleta y William Sánchez, que se encontrarían en Perú, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que "cuando se activa la alerta roja, Interpol, en cualquier jurisdicción territorial, está obligado a interactuar para poder dar con el paradero de estas personas". Agentes especializados los buscan.