El disco ‘25’ de Adele es la venta anual más grande de la década en EEUU

El último álbum de la cantante Adele, "25", logró un nuevo récord al registrar la venta anual más grande en Estados Unidos en una década.



El disco de la británica que lidera las ventas estadounidenses desde hace seis semanas, fue el más vendido del año 2015, según datos que la consultora Nielsen Music publicó este lunes.



"25" vendió 7,44 millones de ejemplares en Estados Unidos hasta el 31 de diciembre, la mayor cantidad de ejemplares vendidos en un año desde el álbum "Confessions" de la estrella del R&B Usher, que alcanzó los 7,98 millones de ejemplares vendidos en 2004.



Sin embargo, el disco de Usher fue lanzado en marzo de ese año, mientras que Adele logró el récord de ventas en poco más de un mes; "25" fue lanzado el 20 de noviembre.



"25", que principalmente es un disco de baladas inspiradas en dramas de la vida y nostalgia de la infancia, es el primer disco que Adele lanza en cuatro años. Su anterior disco, "21", fue el más vendido en Estados Unidos en 2011 y en 2012.



Pero "21" no logró las ventas de "25" en ninguno de los dos años, lo cual demuestra que la última producción musical de Adele ya es un fenómeno en la historia de la música popular.



En la semana de su lanzamiento, "25", que abre con el tema "Hello", batió el récord del disco más vendido en Estados Unidos y también en el país nativo de Adele, Gran Bretaña.



Adele logró batir los récords a través de ventas de discos físicos y de descargas digitales, a pesar de no haber lanzado su álbum en streaming.