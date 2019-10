Así se vivió el Día sin pantalones en el metro

El Día sin pantalones en el Metro (No pants subway ride) se celebra en Nueva York desde 2002 y consiste, como su propio nombre indica, en tomar este medio de transporte en paños menores. La cita anual tuvo lugar este domingo y ha dejado imágenes que han dado la vuelta al mundo.



El grupo que puso en marcha esta iniciativa, de nombre Improv Everywhere, se define a sí mismo como un grupo que recrea "escenas de caos y diversión en espacios públicos" y no persigue fines reivindicativos.



Esta iniciativa se ha extendido a 60 ciudades de 25 países alrededor del mundo con unos 4.000 participantes.